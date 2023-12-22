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Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов
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В Москве живет около миллиона человек с инвалидностью.

Столица выделит горожанам с инвалидностью дополнительные компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР). Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В 2023 году средства реабилитации в натуральной форме получили 170 тысяч москвичей. Компенсацию за самостоятельное приобретение – 45 тысяч. До конца года выплату получат еще 18 тысяч человек.

Из миллиона проживающих в Москве инвалидов 50 тысяч – дети. Город выделяет технические средства реабилитации или компенсирует затраты на их покупку.

Приобрести средства реабилитации можно с помощью электронного сертификата. С 2021 года получение услуги доступно в дистанционном формате на портале mos.ru.

В перечень ТСР входят коляски, ортопедическая обувь, протезы конечностей, устройства для чтения. Всего – 550 видов изделий.

Москва ежегодно обеспечивает ТСР 230 тысяч горожан с инвалидностью.

В начале декабря Собянин утвердил постоянные выплаты на приобретение льготных лекарств. Речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью и больных диабетом и муковисцидозом.

Ранее мэр Москвы принял решение об индексации социальных выплат. Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится до 24,5 тысячи рублей.

22 декабря 2023, 14:08
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

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