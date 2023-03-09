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Экономика
Беременным и родителям: Условия выплат социального пособия на детей перечислил специалист

Беременным и родителям: Условия выплат социального пособия на детей перечислил специалист

Пособие, согласно статистике, захотели получить более 200 тысяч семей.
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Слияние ПФР и ФСС привело к созданию Социального фонда России. Специалист нового ведомства объяснил, кому положена финансовая поддержка в виде Единого пособия на детей. Слова эксперта приводит телеканал "360".

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Сюжеты Финансы

На дополнительные деньги от государства могут рассчитывать далеко не все. Во-первых, упомянутые выше социальные выплаты предназначены беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки, а также родителям детей до 17 лет. Среднедушевой доход семьи не должен доходить до величины прожиточного минимума по региону. Также заявителей проверяют по критериям нуждаемости.

Отмечается, что доход оценивают за конкретный период. Это минувшие двенадцать месяцев перед тем, в который подается заявление на социальное пособие. Трудоспособные члены семьи в этот промежуток времени должны иметь официальный доход или весомые с точки зрения законодательства обоснования для его отсутствия.

Имущество нуждающейся семьи не может быть выше установленного размера, а также у заявителей не должно лежать денег в банке, доход по которым компенсирует нехватку средств по отношению к прожиточному минимуму на душу населения. В противном случае социальное пособие на детей выделять не станут.

Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2023, 20:00 Источник: Социальный фонд России ✓ Надежный источник
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