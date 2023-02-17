Пенсии подождут: из бюджета Оренбургской области ушло более 70 млн на ремонт сцены театра

Утром – деньги, вечером – стулья!

В отчете федеральной службы государственной статистики за 2022 год содержатся занимательные цифры. В Оренбургской области среднедушевой доход был зафиксирован на отметке в 26518 руб. В то же время средний размер пенсии к 1 января 2022 года составил 15607 рублей.

Наверняка не все понимают, как на эти деньги можно прожить. Судя по всему, чиновники считают, что культурно. Случайно ли в драматическом театре после ремонта открылась малая сцена, как пишет RT? А потратили для этого более 70 млн рублей из регионального бюджета.

Искусство бесценно — скажут люди знающие. Но любопытства ради посчитаем, сколько это — 70 миллионов рублей для среднестатических пенсионеров Оренбургской области. Это почти 4,5 тысячи пособий, которые теоретически могли разделить между нуждающимися, но как-то не вышло. Пенсии подождут, копите на билеты в театр.