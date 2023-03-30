"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара

Финансовый гуру Илон Маск сделал прогноз.

Миллиардер Илон Маск заговорил о перспективе мирового рынка валют. По его мнению, действия американской власти негативно влияют на доллар.

Из-за введения слишком жестких рамок, считает бизнесмен, другие государства подумывают отказаться от валюты США. В итоге инфляция все сильнее назревает и ставит доллар под угрозу. "Дополняют это избыточные государственные расходы", — цитирует основателя SpaceX сайт URA.RU.

Таким образом, как отмечает Илон Маск, вероятно падение доллара. Ему грозит потеря высокого статуса в мировой финансовой системе.



