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Четверг 30 марта

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"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара

"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара
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Финансовый гуру Илон Маск сделал прогноз.

Миллиардер Илон Маск заговорил о перспективе мирового рынка валют. По его мнению, действия американской власти негативно влияют на доллар.

Из-за введения слишком жестких рамок, считает бизнесмен, другие государства подумывают отказаться от валюты США. В итоге инфляция все сильнее назревает и ставит доллар под угрозу. "Дополняют это избыточные государственные расходы", — цитирует основателя SpaceX сайт URA.RU.

Таким образом, как отмечает Илон Маск, вероятно падение доллара. Ему грозит потеря высокого статуса в мировой финансовой системе.


30 марта 2023, 20:10
Илон Маск. Фото: J?rg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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