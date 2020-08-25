Самые богатые кланы России: в списке сменился лидер

Несмотря на проблемы, которые появились на российском рынке из-за пандемии коронавируса, совокупное состояние богатейших семей, которые вошли в недавний рейтинг журнала Forbes, увеличилось. Это произошло из-за того, что в списке появились председатель совета директоров "Фосагро" Андрей Гурьев и его родные. Состояние этой семьи оценивается в 5,1 миллиарда долларов.

Первое место в списке самых богатых семейных кланов России, по версии Forbes, заняли Ротенберги впервые с 2014 года. Их состояние увеличилось до 5,45 миллиарда долларов (+270 миллионов). Это произошло в основном из-за продажи компании "Стройгазмонтаж" холдингу "Газпром".

Клан Гуцериевых пять лет подряд становился первым в этом рейтинге. Сейчас же они находятся на третьем месте. Их состояние, напротив, снизилось (-2,45 миллиарда долларов) и теперь составляет 3,2 миллиарда. Проекты обесценились из-за пандемии.

Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков вместе с сыном Феликсом расположился на пятой позиции рейтинга. 71-летний предприниматель в 26 раз богаче своего наследника – 2,2 миллиарда долларов и 75 миллионов соответственно.

Следом за ними с 1,9 миллиарда долларов – бизнес-клан Бажаевых. Муса является президентом компании "Группа Альянс", а Дени – ее совладельцем. Мавлит имеет отношение к фирме "Группа Полис" и получает доходы от инвестиций.

На восьмом месте оказались Саркисовы. Общее состояние совладельца группы РЕСО Сергея Эдуардовича и его брата Николая оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Их основной источник дохода – недвижимость.

Также в рейтинге оказались Шаймиевы (4 место, 3,2 миллиарда долларов), Рахимкуловы (седьмое место, 1,8 миллиарда), Линники (девятое место, 1,35 миллиарда), а также Михайловы (десятое место, 1,1 миллиарда).