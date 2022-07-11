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Миллиардер стал бездомным и поселился в складном контейнере: гениальный шаг Илона Маска

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Миллиардер стал бездомным и поселился в складном контейнере: гениальный шаг Илона Маска

Миллиардер №1 в списке Forbes Илон Маск провернул хитрую авантюру. В прошлом году он окончательно распродал свою недвижимость.
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Основатель SpaceX, гендиректор Tesla сдержал слово, когда заявил о желании избавиться от своего шикарного имущества. Илон Маск, состояние которого оценивается в $219 миллиардов, стал бездомным в конце 2021 года. Тогда он попрощался со своим последним жилищем — шикарным поместьем в Калифорнии.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Изобретатель-миллиардер заблаговременно позаботился о новом пристанище. У собственной компании он взял в аренду складной дом, напоминающий контейнер. Фактически это сборный модульный каркас от фирмы Boxabl за $50 тысяч.

https://boxabl.tumblr.com/post/675018786177417216/if-you-were-given-a-boxabl-casita-for-free-what

Таким образом, Илон Маск сделал феноменальный прорыв. Предприниматель избавился от уплаты многочисленных налогов и показал людям, что роскошь в сфере недвижимости давно проигрывает минимализму и удобству.

https://boxabl.tumblr.com/post/687866193310269440/not-your-average-home-boxabl

Складной дом бизнесмена занимает всего 37 квадратных метров, но в нем умещается все необходимое. Более того, такое сооружение можно транспортировать, а затем заново собрать за пару часов. Владельцы инновационных жилищ не привязаны к конкретной территории и могут легко сменить место жительства со всеми пожитками.

Представители фирмы отмечают, что модульные помещения предлагаются "под ключ", то есть покупатель получает не просто стены, а уже готовое помещение с техникой и мебелью. Илон Маск своим примером сделал застройщику неплохую рекламу.

https://boxabl.tumblr.com/post/687247473568333824/our-vision-is-to-solve-the-worlds-housing-crisis

Илон Маск. Фото: Kim Shiflett/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 09:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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