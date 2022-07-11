Миллиардер стал бездомным и поселился в складном контейнере: гениальный шаг Илона Маска

Миллиардер №1 в списке Forbes Илон Маск провернул хитрую авантюру. В прошлом году он окончательно распродал свою недвижимость.

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Основатель SpaceX, гендиректор Tesla сдержал слово, когда заявил о желании избавиться от своего шикарного имущества. Илон Маск, состояние которого оценивается в $219 миллиардов, стал бездомным в конце 2021 года. Тогда он попрощался со своим последним жилищем — шикарным поместьем в Калифорнии.

Изобретатель-миллиардер заблаговременно позаботился о новом пристанище. У собственной компании он взял в аренду складной дом, напоминающий контейнер. Фактически это сборный модульный каркас от фирмы Boxabl за $50 тысяч.

Таким образом, Илон Маск сделал феноменальный прорыв. Предприниматель избавился от уплаты многочисленных налогов и показал людям, что роскошь в сфере недвижимости давно проигрывает минимализму и удобству.

Складной дом бизнесмена занимает всего 37 квадратных метров, но в нем умещается все необходимое. Более того, такое сооружение можно транспортировать, а затем заново собрать за пару часов. Владельцы инновационных жилищ не привязаны к конкретной территории и могут легко сменить место жительства со всеми пожитками.

Представители фирмы отмечают, что модульные помещения предлагаются "под ключ", то есть покупатель получает не просто стены, а уже готовое помещение с техникой и мебелью. Илон Маск своим примером сделал застройщику неплохую рекламу.