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Четверг 23 марта

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"Доля юаня будет расти": эксперт о будущем глобальной экономики

"Доля юаня будет расти": эксперт о будущем глобальной экономики
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Что ждет финансовый рынок?

Доктор наук Андрей Марголин сделал предположение о перспективах глобальной экономики. По словам эксперта, текущая тенденция на дедолларизацию сохранится при условии, что не произойдет масштабных катаклизмов.

"Доля юаня в корзине будет расти, но ажиотажа не будет", — приводит мнение экономиста телеканал "360".

Между тем специалист в сфере финансов Каринэ Хачатурян спрогнозировала рост цен на самые востребованные категории товаров ввиду нестабильной ситуации в секторе экономики. По сообщению сайта "Вести Подмосковья", в качестве аргументов она приводит инфляцию, издержки производства, а также проблемы экологического характера и устойчивого развития.

23 марта 2023, 19:40
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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Главные кошельки в семье: знаменитые дамы, которым пришлось содержать мужчин

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Пресс-служба
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Russian Look / www.globallookpress.com

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