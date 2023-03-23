"Доля юаня будет расти": эксперт о будущем глобальной экономики

Что ждет финансовый рынок?

Доктор наук Андрей Марголин сделал предположение о перспективах глобальной экономики. По словам эксперта, текущая тенденция на дедолларизацию сохранится при условии, что не произойдет масштабных катаклизмов.

"Доля юаня в корзине будет расти, но ажиотажа не будет", — приводит мнение экономиста телеканал "360".

Между тем специалист в сфере финансов Каринэ Хачатурян спрогнозировала рост цен на самые востребованные категории товаров ввиду нестабильной ситуации в секторе экономики. По сообщению сайта "Вести Подмосковья", в качестве аргументов она приводит инфляцию, издержки производства, а также проблемы экологического характера и устойчивого развития.