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Шоу-бизнес
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Пресс-служба Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Lev Ilyin / Russian Look / www.globallookpress.com

Главные кошельки в семье: звездные дамы, которым пришлось содержать мужчин

Модель отношений, в которых женщина обеспечивает своего мужчину, до сих пор считается не совсем стандартной. Однако немалому количеству звездных леди пришлось испытать ее на себе. В некоторых случаях это не закончилось ничем хорошим.
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Ксения Бородина

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

За шесть лет брака с Ксенией Бородиной ее экс супруга Курбана Омарова не раз обвиняли в том, что он якобы живет на деньги жены. Пока мужчину телеведущей называли альфонсом, она изо всех сил старалась обелить его имя. Несколько лет светская львица убеждала общественность, что ее супруг – успешный бизнесмен, который достаточно зарабатывает.

Однако незадолго до развода звездной четы поклонники подтвердили свои догадки. Ксения проговорилась, что семейный отдых является одной из существенных статей ее расходов. Многие предположили, что оплата отпуска легла плечи Бородиной, потому что ее супруг такие дорогие путешествия оплатить просто не в состоянии.

Светлана Лобода

Фото: Пресс-служба

Певица тоже не понаслышке знает, какого тащить на своих плечах мужчину. Находясь в отношениях со своим бывшим избранником Андреем Царем артистка не скрывала, что основой семейного бюджета является ее именно заработок. Спутник работал в ее балете и, само собой, зарабатывал заметно меньше. Если раньше знаменитость такой расклад не смущал, то позже начались проблемы.

Спустя несколько лет после расставания Светлана рассказала, почему они с Андреем разошлись. Как оказалось, мужчина с головой ушел в медитации, полностью забыв о работе. С этим Лобода смириться не смогла.

Наргиз Закирова

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Когда-то певица считала супруга-итальянца Филиппа Бальзано своей самой большой любовью. Однако этот брак обернулся для нее разочарованием.

Когда артистка начала хорошо зарабатывать на своем творчестве, ее мужчина расслабился. Филипп жил в большом доме, тратил деньги жены, которыми она снабжала его в немереных количествах, и вел фривольный образ жизни. Более того, в один момент Бальзано даже привел домой любовницу с ребенком, выдав ее за несчастную брошенную женщину. Их содержание тоже легко на плечи Наргиз.

Анастасия Волочкова

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Около года балерина встречалась с таинственным мужчиной по имени Олег, который оказался неблагодарным альфонсом. После расставания Анастасия призналась, что мужчина ее разочаровал.

Если сначала то, что избранник небогат, даже казалось светской львице милым, то потом ее мнение изменилось. Знаменитость с радостью возила спутника на отдых за свой счет и мирилась с тем, что ей не видать от него дорогих подарков. Однако позже до звезды дошло, что мужчина ее использует.

Лолита Милявская

Фото: Lev Ilyin / Russian Look / www.globallookpress.com

Лолита тоже попала в число тех, кому пришлось обеспечивать не только своих мужчин, но и их любовниц. Пятый муж исполнительницы Дмитрий Иванов, как и его родственники, жил на обеспечении главной добытчицы семьи много лет. Кроме этого, артистка буквально выполняла все капризы соперницы, с которой ее избранник крутил роман.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 12:21 Источник: New Magazine ✓ Надежный источник
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Гость943601
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На верхнем левом фото в заголовке разве не Гоген Солнцев в парике?
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