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Экономика
"Рубль будет слабеть": в какой валюте лучше хранить деньги

"Рубль будет слабеть": в какой валюте лучше хранить деньги

Названы безрисковые валюты.
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Экономическая обстановка в мире волнительна, поэтому стоит побеспокоиться о накопленных финансах. Аналитик в сфере банковских операций Андрей Сироткин оценил будущее рубля и дал россиянам совет.

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"Он [рубль] будет скорее слабеть по отношению к доллару в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — цитирует мнение эксперта URA.RU. Однако вкладываться в американскую валюту, по словам специалиста, сейчас не стоит. Он считает, что лучше хранить деньги в тенге, юанях и дихрамах.

Напомним, ранее полковник США Макгрегор отметил становление рубля как одной из самых сильных валют, несмотря на европейские санкции. Об этом писал Царьград.

Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2023, 12:40 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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