"Рубль будет слабеть": в какой валюте лучше хранить деньги

Экономическая обстановка в мире волнительна, поэтому стоит побеспокоиться о накопленных финансах. Аналитик в сфере банковских операций Андрей Сироткин оценил будущее рубля и дал россиянам совет.
"Он [рубль] будет скорее слабеть по отношению к доллару в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — цитирует мнение эксперта URA.RU. Однако вкладываться в американскую валюту, по словам специалиста, сейчас не стоит. Он считает, что лучше хранить деньги в тенге, юанях и дихрамах.
Напомним, ранее полковник США Макгрегор отметил становление рубля как одной из самых сильных валют, несмотря на европейские санкции. Об этом писал Царьград.