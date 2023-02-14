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Собянин рассказал о поставке трех тысяч автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

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Завод "Москвич" и "Яндекс" подписали соглашение о поставках трех тысяч автомобилей для такси и каршеринга по всей стране, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В 2023 году на заводе выпустят 50 тысяч автомобилей. Из них 10 тысяч – с электродвигателем. Также у "Москвича" сформирована дилерская сеть из 52 центров в 23 городах.

"Благодаря перезапуску производства на "Москвиче" компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг", – отметил Собянин.

По словам мэра, в декабре столичный рынок такси установил рекорд и перевез 1,6 миллиона пассажиров. Ежегодно для рынка Москвы требуется 30-40 тысяч новых автомобилей, уточнил градоначальник.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

Собянин назвал возрождение "Москвича" большим вкладом в развитие столичного кластера электромобилестроения. Это обеспечит 40 тысяч рабочих мест, подчеркнул мэр.

Серийный выпуск автомобилей на возрожденном заводе стартовал в ноябре прошлого года. После ухода французской компании Renault производство пришлось запускать почти с нуля.

Кроссовер "Москвич-3" доступен в дилерских центрах по всей стране. Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Модель оснастили цифровой приборной панелью и мультимедийной системой.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

О развитии автомобилестроения в Москве Сергей Собянин ранее рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам мэра, большая часть комплектующих в машине будет российскими.

"Планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили", – сказал мэр.

14 февраля 2023, 11:53
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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