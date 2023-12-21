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Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей

Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей
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За год показатель увеличился на 6,6%.

Московская экономика успешно адаптировалась к санкциям и вернулась к устойчивому развитию. Приток инвестиций показывает, что бизнес доверяет столичному руководству и убежден в продолжении устойчивого развития города.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только за девять месяцев 2023 года бизнес инвестировал в экономику столицы около четырех триллионов рублей. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Больше всего инвестиций приходится на производство машин и оборудования – 42,7%. На строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство направлено 27,2% вложений, на создание объектов интеллектуальной собственности – 14,4%, на возведение жилья – 13,6%, уточнил Собянин.

Мэр напомнил, что для поддержания благоприятного инвестиционного климата город создал привлекательные условия и разработал меры системной поддержки.

"С марта прошлого года действует ряд новых преференций — льготная аренда земли, льготные кредиты и многое другое", – отметил градоначальник.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

Инвестиции в экономику Москвы стабильно растут с 2011 года. Общая сумма превысила 30 триллионов рублей. В прошлом году на столицу пришелся 21% всех инвестиций в стране.

Крупный и средний бизнес вложил в столичную экономику около 4,4 триллиона рублей. С 2018 по 2022 год инвестиции городской промышленности в собственное развитие выросли в 1,7 раза, совокупно превысив за пять лет 1,5 триллиона рублей.

21 декабря 2023, 15:56
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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