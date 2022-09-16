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Экономика
Московский производитель поставил 540 тыс упаковок лекарств по офсетному контракту

Московский производитель поставил 540 тыс упаковок лекарств по офсетному контракту

Компания "Биокад" поставила в столичные медицинские учреждения 540 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Это первое предприятие, с которым Москва заключила офсетный контракт, отметил заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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"Биокад" выпускает препараты для лечения онкологии и аутоимунных заболеваний. Столица подписала договор с компанией в 2007 году. По условиям соглашения предприятие в течение семи лет будет поставлять лекарства в городские медицинские учреждения.

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"Первую продукцию по контракту столица получила в прошлом году — около 290 тысяч упаковок препаратов, а за шесть месяцев текущего года — еще более 250 тысяч", – уточнил Ефимов.

Компания инвестировала в проект 5,4 миллиарда рублей. На базе особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде была построена производственная площадка.

Комплекс разместился на площади 43 тысячи квадратных метров, там работают 170 человек, уточнил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его словам, на предприятии создана система контроля качества по международным стандартам.

Лекарство производится на современном оборудовании с применением передовых инженерных решений. Также в составе комплекса работают химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.

Ранее сообщалось, что объемы производства медицинского оборудования в Москве увеличились на 60%. За первые семь месяцев 2022 года столичные компании нарастили выпуск изделий для сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров и прочего.

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Фото: Фото В. Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 16 сентября 2022, 16:28 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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