Производство медоборудования в Москве увеличилось на 60%

За первые семь месяцев 2022 года московские компании нарастили выпуск изделий для сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров и другого медицинского оборудования, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что в городе работают 60 таких предприятий.

