Импортозамещение в Москве: столица наращивает производство отечественных товаров

Он отметил, что московские предприятия накопили большой опыт по выпуску импортозамещающей продукции. Предприятия производят качественную замену импортным товарам в авиастроении, радиоэлектронике, строительстве, перечислил Ефимов.
Заммэра подчеркнул, что столичные производители способны удовлетворить спрос на детское питание, лекарства, товары легкой промышленности. "Кроме того, Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства", – сказал он.
Заключенные городом офсетные контракты предусматривают модернизацию старых или создание новых производств по выпуску фармацевтической продукции, медицинской техники и детского питания.
Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что такие контракты помогают экономить бюджетные средства. Среднее снижение цен по сравнению с рыночными аналогами составило 20%, уточнил он.
Прохоров напомнил, что первый офсетный контракт город заключил в 2017 году с компанией "Биокад". Уже введена в эксплуатацию первая очередь завода на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пациенты начали получать медицинские изделия, произведенные по офсетному контракту.