Импортозамещение в Москве: столица наращивает производство отечественных товаров

Москва в рамках плана по импортозамещению привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные компании. Город заключил уже пять офсетных контрактов, объем инвестиций по которым составил почти 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

