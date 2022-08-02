В технопарке "ЗИЛ" создадут более тысячи рабочих мест

Раскол в семье Брежневой Утехи Лолиты с красавцем Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Арка в восточном стиле и кованые двери: идея роскошного оформления дома от Оксаны Самойловой
партнеры
Вторник
2 августа
Лента новостей
14:55
"Пожалейте!": Дети отвернулись от двуличной предательницы Лазаревой
14:54
Ради наживы: Трамп закопал труп бывшей жены на своем поле для гольфа
14:48
"На грани выживания": Тело пропавшей Асмус найдено с покусами и порезами в глуши
14:45
В Красноярске загорелось здание текстильного производства
14:37
На 21-м километре МКАД бензовоз столкнулся с фурой
14:28
Из Третьяковской галереи эвакуировали 1000 человек
14:10
"Только узнала": Униженная жена Тарасова рассказала о подлом предательстве после слухов о разводе
13:56
Освобождение Донбасса идет по плану: Шойгу рассказал о ходе спецоперации
13:54
Доля ипотечных сделок достигла 87%
13:52
Проблемы с мозгом: Странным выходкам Нагиева нашли причину
13:47
В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка
13:33
"Богомолов бросил": Одинокая Собчак завлекает мужиков потасканной грудью
13:03
Гниет: Издыхающий Губин поддержал разврат на могиле Шатунова
12:37
"Тошнотворно": Соловьев усомнился в болезни Чубайса
12:28
"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа
12:24
"Я не выживу": Зверски избитая в Латвии выскочка Хаматова мучается из-за боли
12:23
Ушел, влюбившись в другую, но пообещал давать деньги: что стало с молодой женой Петросяна
11:57
Проводили с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
11:56
Хуснуллин спрогнозировал будущее рынка жилья в России
11:39
Под Владимиром утонул мужчина
11:27
"Сильный токсин": Раскрыта настоящая причина смерти Шатунова
11:21
Ванная с террасой, кухня из мрамора: певица Ханна показала роскошный особняк
11:09
В России не осталось доступного жилья
10:55
В Москве подорожала недвижимость
10:45
Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву
10:23
"Язык в жопу затянуло": Отменившую концерты Лорак взяли в заложники
10:04
Дрочи булки: возбужденные от спермы и алкоголя геи лезли друг на друга под Гулькину и "Вороваек"
09:59
"Антирусский нарратив": в Сербии назвали бенефициаров конфликта с Косово
09:49
"Бесконечно любим": Забывшая мужа на чужбине Нетребко стонет от прикосновений горячего итальянца
09:28
"Трется передом и задом": Волочкова раздавила почесавшую при людях промежность Бузову
09:09
"Сгорела за несколько часов": В детском лагере зафиксирована первая смерть от вирусного менингита
09:08
Украине ничего не светит: Болтон раскритиковал Байдена за нерешительность
09:05
Не смогла сказать "нет": Пьяная Алентова стала жертвой грязных приставаний мужа известной актрисы
06:03
"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение
04:11
"Унизительно": затравленная как крыса Маркл свела счеты с выскочкой Миддлтон
02:36
Колхоз: атаковавших детскую площадку свиней сняли на видео
00:02
Ильин день: что нельзя делать 2 августа
22:56
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
22:22
"Смерть или ***": Ушедший в монастырь народный артист несет крест за бесноватого родственника
22:07
"До слез": содрогающаяся в молитвах Волочкова потеряла отца-инвалида
21:48
Орудовал ножом и грозился убить: жертв старого педофила разыскивают в Иркутской области
21:09
"Да пошла она на!": выставленный из дома Матвеев отпустил блудницу Боярскую скакать по чужим ширинкам
20:46
Как вывести пятна с мебели: назван простой способ
19:57
"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце
19:44
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях
19:17
Как выбрать арбуз правильно – советы Роспотребнадзора
18:52
"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ
17:58
Врач вынес приговор: Пьеху добил смертельный диагноз
17:42
"Будет импотенция!": облизавшая виагру Малышева бросилась на член лысого коллеги
16:30
"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
"Не жить мне": прощальные слова безнадежной Булановой довели народ до дрожи
"Придется отпустить": Маликов отчалил из дома после 22 лет брака
Крики, галдеж, беспробудное пьянство: Дом Пугачевой полыхает в огне
"Можете дать?": намокшая Навка подразнила выпуклыми прелестями
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
В технопарке "ЗИЛ" создадут более тысячи рабочих мест

В технопарке "ЗИЛ" создадут более тысячи рабочих мест

Строительство технопарка "ЗИЛ" завершено наполовину, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Благодаря реализации проекта в городе появится более тысячи новых рабочих мест, уточнил он.
прочитано 131 раз

Соглашение о строительстве технопарка "ЗИЛ" Москва заключила осенью 2020 года. На площадке продолжаются строительно-монтажные работы, рассказал заместитель мэра.

ПО ТЕМЕ

Реконструкция ЗИЛа станет образцом для развития промзон Москвы

Технопарк строится на участке четыре гектара. Общая площадь корпусов составит 114 тысяч квадратных метров, отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Инвестор реконструирует старые корпуса и возводит новые. В них разместятся предприятия по производству автокомпонентов и микроэлектроники, разработчики информационных технологий и другие высокотехнологичные компании.

Благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта технопарк позволяет уменьшить с 17% до 13,5% региональную часть налога на прибыль. Налог на имущество обнуляется, а земельный составляет 0,7% от исчисленной суммы.

Технопарки позволяют локализовать производство в Москве, снизить себестоимость товаров, создать новые рабочие места и увеличить налоговую базу. Также улучшаются условия для импортозамещения.

В Москве продолжается реконструкция территории бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ). Там строят комфортные кварталы с жильем, социальными объектами, офисами, кафе, магазинами, предприятиями, благоустраиваются места отдыха.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 2 августа 2022, 14:37 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву

Что с Примадонной?
Шоу-бизнес

Дрочи булки: возбужденные от спермы и алкоголя геи лезли друг на друга под Гулькину и "Вороваек"

Это не какая-то шняга!
Шоу-бизнес

"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа

Певица грустит
Шоу-бизнес

"Язык в жопу затянуло": Отменившую концерты Лорак взяли в заложники

Дела плохи

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Красноярске загорелось здание текстильного производства
В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка
Под Владимиром утонул мужчина
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+