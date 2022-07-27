Реконструкция ЗИЛа станет образцом для развития промзон Москвы

Проект реконструкции территории Завода имени Лихачева (ЗИЛ) может стать моделью для развития других бывших промышленных зон Москвы. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.



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Преобразование бывших промзон ведется по программе "Индустриальные кварталы". Депрессивные территории становятся современными районами с жильем, социальной инфраструктурой и высокотехнологичными производствами.

Одним из крупнейших подобных проектов в мире стала реконструкция промзоны ЗИЛ. Работы начались около 10 лет назад, в итоге появилась концепция комплексного развития старых промышленных территорий, которая легла в основу программы "Индустриальные кварталы", отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев напомнил, что десять лет назад территория завода представляла собой 630 гектаров заброшенных корпусов, складов и разбитых дорог. Сейчас там создаются комфортные кварталы с социальной и деловой инфраструктурой, подчеркнул он.

Бочкарев указал на большое значение таких проектов для города. В заброшенных промзонах появляются магазины, офисы, кафе, музеи, предприятия и другие точки притяжения.

Реконструкция промзоны ЗИЛ может стать образцом для преобразования других подобных площадок, считает глава стройкомплекса. Проектом предусмотрено строительство новых дорог, метро, детских садов, школ, поликлиник, создание мест приложения труда, перечислил Бочкарев.

Преобразование промзон окажет положительный эффект для бюджета столицы. Так, реконструкция участка промышленной зоны Грайвороново позволит привлечь инвестиций на 27 миллиардов рублей, а бюджет города будет получать около 945 миллионов рублей ежегодно, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Реализация программы "Индустриальные кварталы" создаст 550 тысяч рабочих мест. Общий объем поступлений в столичный бюджет может превысить три триллиона рублей.

Первое соглашение о реконструкции промзон заключено в июле 2020 года. Инвестор вложит 14 миллиардов рублей в реорганизацию промзоны "Октябрьское Поле". Достигнуты договоренности по реконструкции промзон Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Братцево. Также определены операторы для работ в промзонах Зюзино, "Южный порт", района Тропарево-Никулино.