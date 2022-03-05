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Экономика
Временные трудности: зарубежные компании не собираются уходить из России

Временные трудности: зарубежные компании не собираются уходить из России

Приостановка работы некоторых иностранных компаний в России – проблема не политическая, а логистическая. Скоро все вернется в привычное русло.
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В последнее время все больше зарубежных компаний принимают решение приостановить работу в России. В СМИ, особенно в прозападных, в качестве причины называются политические события. Однако в большинстве случаев имели место лишь логистические и финансовые проблемы.

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На работу иностранных компаний повлияла, в первую очередь, волатильность рубля. Российская валюта сейчас крайне нестабильна, а это сказывается на импортерах. Например, они берут товар за валюту по курсу 75, а продают за рубли по курсу 104, а это прямой убыток. То есть работа временно приостанавливается для корректировки логистики и ассортимента.

Недостаточно просто повысить цены, ведь в какой-то момент товары просто перестают покупать. Магазины ведут довольно хитрую игру: чем больше панических покупок совершают люди, тем выше на короткое время можно увеличить стоимость. Однако как только ажиотаж прекращается, цены снижаются и перестают зависеть от глобальных проблем.

Так, интернет-магазин Canon в среду, 2 марта, сообщил о временном прекращении работы, но не называл в качестве причины политические события. Компания честно заявила, что не может работать из-за нестабильного курса рубля. Вскоре магазин заработал.

Подобное решение принимала Apple, работая в Турции. В ноябре 2021 года компания из-за снижения турецкой лиры приостановила продажи в стране. То же самое происходило в России в 2014-м. Apple временно закрывала интернет-магазин из-за резкого падения рубля.

Компаниям стало сложнее работать и из-за перекрытых Западом торговых путей в Россию. Крупные операторы ищут иные транспортные маршруты, чтобы не попасть под санкции. Например, из-за сложностей с экспортом временно покинула Российскую Федерацию компания Samsung. Но американское агентство Bloomberg сообщило, что южнокорейцы ушли из российского рынка из-за политики.

На нарушение логистических цепочек поставок в Россию пожаловались Toyota и Lexus. Как только будут найдены альтернативные маршруты, поставки будут возобновлены. Дилерские центры работают в обычном режиме.

Представители IKEA объяснили закрытие магазинов в России серьезным нарушением цепочки поставок и условий торговли. Импорт и экспорт, процессы производства, а также продажи в магазинах и на интернет-платформах приостанавливаются. Однако не было и речи о выходе компании с российского рынка. Российские сотрудники IKEA продолжают работать на складах компании.

К слову, у Apple тоже возникли проблемы с экспортом. Дело в том, что эти товары сначала добирались до Европы и уже потом попадали в Россию. Из-за закрытия границ и авиасообщений их дистрибуция стала практически невозможной. Эксперты предполагают, что компания будет доставлять технику через не конфликтующие с РФ страны.

Несмотря на политическую ситуацию в мире, правительство Франции призвало французские компании не покидать российский рынок: Societe Generale, Engie, Airbus, Safran, Arianespace, Thales, Eramet, Air Liquide, Eramet, Auchan. Ни одна из этих компаний не разрывала связи с Москвой.

Беспокоиться россиянам не о чем. Со стабилизацией курса рубля работа зарубежных компаний в нашей стране войдет в привычное русло.

Что касается продуктовой отрасли, то в настоящий момент Минсельхоз собирает информацию о том, какие сложности с логистикой возникли у компаний с поставками из Евросоюза. Когда решения будут приняты, компании вернутся на российский рынок.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 18:31

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