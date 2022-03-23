СМИ сообщили об изменениях в выплате налоговых вычетов ФНС гражданам

Федеральная налоговая служба (ФНС) ускорила предоставление социальных и имущественных налоговых вычетов россиянам. Проверки деклараций теперь будут производиться быстрее. Такие меры связаны с санкционным давлением.
По данным РБК со ссылкой на собственные источники, теперь проверки будут производиться максимум за 15 дней. Раньше этот срок растягивался на три месяца, затем месяц требовался на перечисление денежных средств.
В ФНС уже спустили в налоговые инспекции соответствующие директивы с требованием ускорить закрытие камеральных проверок и поскорее перечислить деньги по налоговым вычетам на счета россиян, сообщает телеканал "360".
Напомним, по закону россиянин может получить налоговый вычет от государства после покупки квартиры, а также обучения, платного лечения или покупки карты в фитнесс-клуб. Также это возможно при строительстве жилья, погашении ипотеки или продаже квартиры или дома.
Получить налоговый вычет имеет право каждый официально трудоустроенный россиянин. При этом вернуть можно только сумму уплаченного налога. За 2020 год налоговые вычеты оформили и получили несколько миллионов граждан.