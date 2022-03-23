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"Не время для покупок": россиян предупредили о рисках ипотеки

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"Не время для покупок": россиян предупредили о рисках ипотеки

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко призвала россиян повременить с ипотеками.
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Из-за кризиса на Украине и обострения международной ситуации с ипотечными кредитами стоит подождать до осени, уверена Радченко. Ключевая ставка ЦБ в 20 процентов, по ее словам, слишком высокая для того, чтобы комфортно выплачивать деньги. Специалист считает, что в данном вопросе не стоит слушать риелторов, которые по понятным причинам будут настаивать на покупке жилья, и отложить такое крупное приобретение как недвижимость на несколько месяцев.

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"Они спихнут вам квартиру, получат свою комиссию, но расплачиваться по кредиту будете вы", – заявила Радченко.

Также она сделала неутешительный прогноз на будущее сотрудников иностранных компаний. По ее словам, более миллионов этих работников через несколько месяцев выйдут на биржу труда. Это приведет к снижению доходов и, как следствие, к трудностям по выполнению кредитных обязательств перед государством.

Есть и позитивный прогноз. По словам эксперта по недвижимости, к осени цены на жилье должны снизиться. В том числе это касается и московского региона.

"Сейчас не время покупок. Я ожидаю падения цен, в том числе и в Подмосковье. Думаю, к осени нас ждет серьезный дисконт", – приводит слова Радченко "Радио 1".

Эксперт призвала не унывать тех, кому пришлось перекроить свои планы. По ее словам, рынок недвижимости цикличен. В этом вопросе стоит немного подождать.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как мошенники придумывают новые схемы для обмана людей, пользуясь услугами зарекомендованных риелторов.

Фото: pixabay.com
Автор: 23 марта 2022, 09:04 Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник

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