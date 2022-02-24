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Экономика
Рубль укрепил позиции после утренних колебаний

Рубль укрепил позиции после утренних колебаний

Утро четверга 24 февраля стало непростым для брокеров. Курсы иностранных валют устремились резко вверх.
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В четверг рано утром после заявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе на "Московской бирже" произошел обвал. На утренних торах американская валюта побила исторический рекорд, евро достиг позиций 2014 года.

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После полудня курс рубля изменил курс и практически отыграл потери к доллару и евро. Это произошло после того, как Банк России начал валютные интервенции для сглаживания последствий утреннего обвала торгов на фоне спецоперации в Донбассе.

Таким образом доллар составил 83,27 рубля. Ранее он стоил 89,6 рубля. Евро к полудню стоил 93,49 рубля, прибавив 1,79 рубля. Ранее он стоил 99,99 рубля.

Также для улучшения ситуации на рынке торгов Банк России предпринимает дополнительные шаги. Он расшит ломбардный список и совершит операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Регулятор сообщает, что готов к любому развитию событий и сможет предотвратить жесткий кризис финансовой системы.

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Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 14:09 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
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