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Экономика
Прогноз курса рубля на февраль

Прогноз курса рубля на февраль

Анастасия Кошелева

Анастасия Кошелева блогер

 Главный редактор сайта Investing.com Россия
Руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева рассказала о судьбе российской валюты в феврале 2022 года.
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Для рубля сейчас сложилась достаточно неблагоприятная обстановка. На фоне ухудшения геополитической ситуации доллар в конце января превысил отметку в 80 рублей. В начале февраля влияние негативных тенденций может сохраниться, при этом курс составит 78-81 руб за доллар. Однако к концу месяца, по мере стабилизации рынка и возможного снижения политического напряжения, курс может снизиться до 75-76 руб. за доллар.

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 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

На российскую валюту в феврале в большей степени будет продолжать влиять ситуации вокруг Украины, поэтому курс во многом будет зависеть от новостной повестки. Поступление от США новых предложений о санкциях против России может негативно повлиять на позиции российской валюты. В целом, мы можем наблюдать ситуацию, схожую с событиями 2014-2015 года, когда из-за присоединения Крыма были введены санкции против России, что существенно ослабило рубль.

Сырьевые цены влияют на курс сейчас в меньшей степени, чем политические факторы — высокие цены на нефть способны сдержать темпы роста курса, однако не дают ему значительного укрепления. Стоимость нефти к концу января достигла $89 за баррель. В феврале цена на нефть марки Brent может остаться высокой и изменяться в диапазоне $85-90 за баррель. Однако снижению спроса на топливо и его стоимости может способствовать распространение штамма "омикрон" в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти.

Помимо сильного влияния негативных тенденций, ряд факторов может оказать поддержку рублю. Помимо подорожания нефти сейчас сохраняются высокие цены на газ — его стоимость Европе составляет $1060-1100 за тысячу кубометров.

На рубль может положительно повлиять и повышение ставки регулятором, которое ожидается в середине февраля. Также своевременным стало снижение ЦБ объема покупок иностранной валюты.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 10:49 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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