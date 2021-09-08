Правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме рассказал о готовящемся постановлении.

По словам Михаила Мишустина, правительство приняло решение о продлении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. "Сейчас мы готовим постановление <...>. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", – рассказал премьер-министр РФ.

Таким образом кабмин поддержал инициативу партии "Единая Россия", озвученную на съезде партии 24 августа 2021 года. К слову, тогда же идею единоросов положительно оценил президент Владимир Путин.

Инициатива о приостановлении плановых проверок впервые была озвучена в апреле 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Введенный мораторий, касающийся предприятий малого и среднего бизнеса, действовал до 31 декабря 2020-го. В октябре того же года Путин предложил продлить отмену на проверки на 2021-ый.

Напомним, ранее члены "Единой России" и правительства РФ провели совместное совещание, на котором обсудили меры поддержки IT-отрасли. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, была сформирована программа развития информационных технологий вместе с экспертами и представителями этой сферы.