В России подорожали капуста, картошка и гречка

За последнюю неделю в России подорожали многие продукты питания. Об этом рассказали специалисты Росстата, которые проанализировали ситуацию на рынке.
В период с 12 по 17 мая больше всего прибавили в цене белокочанная капуста (+4,4%), морковь (+3,4%), картофель (+3%) и гречневая крупа (+0,6%). Ценники выросли также на мясо и рыбу. В то же время значительно потеряли в цене огурцы (-4,6%), помидоры (-1,3%) и куриные яйца (-1,4%), передаёт "Общественная служба новостей".
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