Аналитик Маслов спрогнозировал будущее российской валюты

В прошлом году курс рубля значительно упал из-за различных геополитических рисков. Весной этого года появилась тенденция на укрепление рубля, и теперь ситуация выглядит гораздо более стабильной. Аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов считает, что никаких серьезных оснований для дальнейшего обвала курса рубля пока не наблюдается.
По словам эксперта, мировая экономика сейчас активно восстанавливается, даже несмотря на продолжающуюся пандемию. Недавняя встреча президентов России и США помогла снизить градус геополитического напряжения. В целом ничего сейчас не предвещает роста неопределенности в данной сфере.
Однако важно понимать, что российская валюта подвержена влиянию разных факторов. Как сообщил эксперт агентству "Прайм", в экономическом плане сейчас нет причин для беспокойства: отечественная валюта колеблется в районе 72–75 рублей за доллар. Наименее же предсказуемым фактором влияния являются политические решения мировых лидеров. Даже при кажущейся стабильности геополитика всегда может вдруг преподнести неприятный сюрприз в плане влияния на курс рубля.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, каким будет курс рубля в последний месяц лета по прогнозу руководителя Investing.com Россия Анастасии Кошелевой.
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