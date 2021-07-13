Россиянам предрекли рост цен на продукты

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил, что осенью могут подорожать самые необходимые продукты.



Эксперт не исключил, что вырастут цены на хлеб, масло, сахар, крупы и макароны. По его словам, ограничение может служить только потребительский спрос.

При этом Петр Шелищ уточнил, что сезонные продукты сейчас дорожают, но скоро ситуация должна измениться в лучшую сторону, передает Life.ru. Он добавил, что понижение цен будет ненадолго, а к концу года рост возобновится.

Напомним, недавно был предсказан рост цен на лекарства в России. Причинами назвали падающий курс рубля, а также рост цен на иностранное сырье.

Как писали "Дни.ру", ранее эксперты предрекли рост цен в июле. Руководитель рейтингового агентства НКР Александр Проклов полагает, что инфляция в этом месяце может составить 6,6%. Также есть предположение, что этот показатель может не превысить отметку 5,9%.

Во время Прямой линии Владимир Путин коснулся вопроса о росте цен на продукты. По словам главы государства, власти предпринимают множество новых мер для поддержки граждан в период пандемии. Уже выделены более 46,6 миллиарда рублей на помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении.