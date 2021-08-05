В России участилась дискриминация при приеме на работу

Эксперт констатировала, что кадровая политика в России далеко от совершенства. Она отметила, что работодатели стали чаще ущемлять соискателей по возрастному, половому, национальному и конфессиональному признакам.
Самраилова убеждена, что это прямое нарушение конвенции МОТ и международной Европейской хартии. К сожалению, это сегодня довольно частое явление в России.
Также стало известно, что в прошедшие полгода людям наиболее часто отказывали в устройстве на работу из-за несоответствия их желаний по зарплате вакансиям. Профессор объяснила это тем, что народ ориентируется на цену уровня жизни, но МРОТ не соответствует реалиям жизни.
Чтобы не разочаровываться, специалист посоветовала заранее искать высокооплачиваемые профессии и вакансии. В России самые большие зарплаты в сферах IT-технологий, коммуникационной, военной и космической. Кроме того, Екатерина Самраилова призвала не списывать имеющиеся проблемы на пандемию.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии России с удаленной работой. На некоторых можно получать до 300 тысяч рублей.
Популярные темы форума
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство