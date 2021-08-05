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Экономика
В России участилась дискриминация при приеме на работу

В России участилась дискриминация при приеме на работу

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова прокомментировала тревожную тенденцию.
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Эксперт констатировала, что кадровая политика в России далеко от совершенства. Она отметила, что работодатели стали чаще ущемлять соискателей по возрастному, половому, национальному и конфессиональному признакам.

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Самраилова убеждена, что это прямое нарушение конвенции МОТ и международной Европейской хартии. К сожалению, это сегодня довольно частое явление в России.

Также стало известно, что в прошедшие полгода людям наиболее часто отказывали в устройстве на работу из-за несоответствия их желаний по зарплате вакансиям. Профессор объяснила это тем, что народ ориентируется на цену уровня жизни, но МРОТ не соответствует реалиям жизни.

Чтобы не разочаровываться, специалист посоветовала заранее искать высокооплачиваемые профессии и вакансии. В России самые большие зарплаты в сферах IT-технологий, коммуникационной, военной и космической. Кроме того, Екатерина Самраилова призвала не списывать имеющиеся проблемы на пандемию.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии России с удаленной работой. На некоторых можно получать до 300 тысяч рублей.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 17:17 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник

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