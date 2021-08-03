Кто получит увеличенную пенсию в августе

Любой вопрос, касающийся пенсий в России, горячо обсуждается обществом. Для того, чтобы в народе не появлялись необоснованные слухи и кривотолки, специалисты разъясняют россиянам грядущие изменения заранее.
Так, прибавку к пенсии в России рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за минувший год, и стоимости одного пенсионного коэффициента. Количество коэффициентов же зависит от размера доходов, зарплаты или выполнения работ по договорам за прошедший год, с которых шли страховые взносы.
Увеличить можно лишь максимум на три коэффициента в год. Повышенную пенсию смогут получить те работающие пенсионеры, кто имеет официальные доходы от работы в минувшем году. При этом гражданину никуда и обращаться не понадобится, поскольку перерасчет произойдет автоматически.
Напомним, что до 2016 года пособие работающих пенсионеров менялось два раза в год. Сейчас же первая индексация касается лишь неработающих пенсионеров. Им ежегодно прибавляют приблизительно по 1000 рублей.
Как писали "Дни.ру", в ближайшие годы размер пенсий в России будет меняться. В 2024 году страховые пенсии могут превысить 20 тысяч рублей.
Ранее стали распространяться слухи о повышении пенсионного возраста. В Совфеде назвали эти домыслы "необоснованной страшилкой". Там связали подобные разговоры с грядущей предвыборной кампанией.
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