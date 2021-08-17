"Коктебель" будет сдерживать цены до последнего

В 2021—2022 годах российское вино может подорожать на 15-20% из-за роста стоимости винограда, снижения урожая и нехватки российских саженцев. Однако остальной российский алкоголь, включая качественные коньяки, подорожать не должен, считают эксперты.



Участники алкогольного рынка бьют тревогу, и им есть от чего схватиться за голову. Только за первые летние месяцы цены на виноград технических сортов, из которого в дальнейшем и производятся начинающие завоевывать репутацию крымские вина, выросли в разы — с 60 руб. за килограмм до 150 и даже 200 рублей!

В Краснодарском крае наблюдается та же картина, и по словам руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, в этом сезоне они уже не опустятся ниже 100 рублей за кило ни в одном из регионов. В особенности это касается небольших винодельческих хозяйств, чьи объёмы закупок ниже, чем у крупных игроков.

Что же делать покупателю? Почему отечественное вино, начавшее было достойно конкурировать с винами Нового света и недорогими европейскими сортами, снова грозит оказаться на полке дороже, чем пресловутый импорт?

По мнению экспертов, причина заключается в парадоксальном действии российских законов, а, точнее, принятого в прошлом году федерального закона "О виноградарстве и виноделии". Оказывается, в соответствии с ним, отечественные производители не имеют права использовать даже часть импортных виноматериалов для своих купажей, иначе они теряют право наименовать свою продукцию словом "вино". Столь жесткий запрет вызвал ажиотажный спрос на весь крымский и краснодарский виноград, и цены на сырье даже не самого лучшего качества подскочили в разы.

Отрадно лишь то, что искусственный "перегрев" рынка не коснулся другого южного "специалитета" — знаменитого крымского коньяка. Так, например, на старейшем в России производстве коньяка близ Коктебеля цены поднимать не собираются.

Это объясняется тем, что коньячные дистилляты закладываются для "созревания" в дубовые бочки на многие годы, от 3-х лет минимум, соответственно цены на виноматериалы текущего сезона никак не влияют на стоимость благородного напитка. Некоторые коньячные спирты в коктебельских хранилищах были заложены еще в 60-х годах прошлого века и используются для купажирования коллекционных 25– и 30-летних коньяков. При этом стоимость янтарного напитка, унаследовавшего легендарное советское качество, гораздо ниже импортных аналогов, что неоднократно подтверждали медали международных конкурсов, полученные коктебельскими коньяками.

Вряд ли авторы прошлогоднего закона рассчитывали на подобные последствия политики импортозамещения, расплачиваться за которые придется потребителю, то есть нам с вами. Но альтернатива есть, и если стоимость российских вин по итогам сезона превзойдёт разумные уровни, россияне перейдут на коньяк, популярность которого в отличие остальных алкогольных напитков последние годы стабильно растет на 4-5% в год.