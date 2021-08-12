Крым нередко называют "миром в миниатюре" – здесь есть море, равнины, горы, степи и потухшие вулканы, соленые озера.



Здесь можно отдыхать на чудесных песчаных пляжах, исследовать подводные красоты и парить под облаками, наслаждаться гастрономическим туризмом в Бахчисарае и лучшими российскими коньяками из Коктебеля. К тому же попасть в Крым теперь можно как минимум четырьмя разными способами — на любой туристический вкус и кошелек.



Первый путь — автомобильный, появившийся благодаря недавно возведенному Крымскому мосту. После пересечения Керченского пролива на автобусе, или на личном автомобиле вы попадаете в восточную часть полуострова, откуда можно двигаться дальше либо по скоростной автомагистрали «Таврида», либо по увлекательным серпантинам Южного берега. Почти сразу за Феодосией вы проедете под ажурной аркой с надписью «Страна Коктебель», которая еще раньше гласила «Страна Коньяков» — в этих заповедных местах действительно находится коньячная столица России, старейшее в стране производство этого янтарного напитка.

Второй путь в Крым лежит через его воздушную гавань, новый аэропорт Симферополя, примерно равноудаленную от всех главных курортов полуострова, что очень удобно с точки зрения трансфера. Отсюда не более 2 часов пути до Евпатории, Судака, Феодосии, Поповки, и, конечно, Ялты с ее знаменитым Массандровским пляжем. Интересное совпадение: именно в этих ключевых локациях полуострова на лучших танцевальных площадках планируются в августе звездные танцевальные вечеринки с коньячными коктейлями — хит и тренд летнего курортного сезона-2021. «Иванушки Интернешнл» и МОТ, лучшие диджеи двух столиц продолжают зажигать небо децибелами хип-хопа от «Коктебеля».

Третий путь — по железной дороге, связавшей практически весь полуостров с востока на запад: вы можете сойти в Владиславовке, Джанкое, Симферополе, Бахчисарае, или в конечном пункте маршрута — городе-герое русской воинской славы Севастополе. От Симферополя рукой подать до самой модной территории развлечений этого лета — Z.CITY близ Поповки, где, кстати, «Коктебель» в начале августа открыл танцпол с фирменными напитками и подиумом, уходящим в море.

Ну и наконец, в Крым можно приплыть, или, как говорят морские волки, «прийти» по воде: единственный в России черноморский круизный лайнер «Князь Владимир» стартует из Сочи, и останавливается на несколько дней в Ялте и Севастополе. На 9 палубах теплохода есть много ресторанов и баров, изобилующих качественными напитками, включая уже упоминавшиеся коктебельские коньяки.

Иными словами, какой бы путь вы ни выбрали, все дороги ведут в Крым.