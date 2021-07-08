Новые пособия беременным и родителям-одиночкам: как получить выплаты

В Пенсионном фонде России (ПФР) начали принимать заявления на новые пособия – беременным женщинам и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет.

Новое пособие положено только тем женщинам, которые встали на учет в медорганизацию на ранних сроках беременности . Что касается выплат неполным семьям, то в этом случае неважно, кто растит детей в одиночку – отец или мать. Размер первого и второго пособий зависит от прожиточного минимума (ПМ) в регионе. Так, выплаты беременным равны 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого, а пособие неполным семьям – половине ПМ на ребенка.

Важно: эти денежные средства не начисляются автоматически . Чтобы получить выплаты, необходимо написать заявление и обратиться с ним в ПФР. Также можно воспользоваться порталом "Госуслуги".

Есть и условия для получения пособий . Так, в обоих случаях важен уровень дохода семьи – он не должен превышать ПМ на душу населения, установленный в регионе. Также семья должна владеть только одной квартирой или домом. Для получения выплаты разрешается иметь несколькими объектами жилой недвижимости, если площадь на каждого члена семьи меньше 24 (если речь идет о квартире) или 40 (если о доме) квадратных метров. При этом не учитывается помещение, признанное непригодным.

Также в собственности у членов семьи может быть лишь одна дача, один гараж, одно или два машино-места (в зависимости от того, многодетная семья или нет). Те, кто владеет земельным участком площадью не более 0,25 гектара в городе или не более 1 гектара в селе, тоже могут получить выплату, уточнил LIFE.

Помимо этого, во владении может быть нежилое помещение, один автомобиль не младше пяти лет и с двигателем не мощнее 250 лошадиных сил. Для родителей, которые воспитывают четырех и более детей, есть исключение – в автомобиле более пяти мест. С более подробным списком условий для получения пособий можно ознакомиться в ПФР.