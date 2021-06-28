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Общество
С 1 июля начнут работать поправки "Единой России" о новых соцвыплатах

С 1 июля начнут работать поправки "Единой России" о новых соцвыплатах

В России с 1 июля начнут действовать новые социальные выплаты для будущих матерей и одиноких родителей
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Почти полтора миллиона человек с 1 июля смогут оформить новые социальные выплаты через портал Госуслуги. Согласно законодательным поправкам, предложенным в Государственной Думе РФ партией "Единая Россия", новые пособия полагаются женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и ставшими на учет в первые 12 недель беременности. Также выплаты могут получить одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

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Отмечается, что размер пособия будет рассчитываться на основании прожиточного минимума. Это значит, что семейный доход не должен превышать данный показатель в пересчете на каждого члена. Беременные женщины смогут получить выплату в размере 50% от прожиточного минимума на взрослого человека, одинокие родители – половину ПМ на ребенка.

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина подчеркнула, что выплата для беременных, вставших на учет в ранние сроки, до этого была единоразовой и составляла лишь 700 рублей. С новой поправкой ее начнут выплачиваться ежемесячно вплоть до рождения ребенка. В среднем по стране она составит 6350 рублей, то есть возрастет в девять раз.

На пособие для детей от 8 до 17 лет могут рассчитывать как единственные родители, так и те, кто имеет решение суда об уплате алиментов. Кроме того, выплата распространяется и на детей-сирот, проживающих в семьях. В этом случае оформить пособие должен опекун. Размер выплаты будет индексироваться.

Как отметил заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, система социальных льгот для семей с детьми в России последовательно развивается: "Президент предложил сделать следующий шаг — пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пока он касается родителей, которые в одиночку воспитывают детей и находятся в сложной материальной ситуации. Но мы понимаем, что это только первый шаг".

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Фото: er.ru
Автор: 28 июня 2021, 15:06 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

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