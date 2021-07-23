Сенатор Рязанский: не все работающие пенсионеры нуждаются в индексации выплат

Ранее подведомственным министерствам властями было поручено проработать тему включения в бюджет на следующий год индексации пенсий для трудящихся пенсионеров. Сенатор Рязанский высказал свое мнение по актуальному вопросу.
Эксперт отметил, что решение пока не принято. Он констатировал, что нововведение будет обсуждаться работодателями, профсоюзами и правительством. Сенатор напомнил, что в еще в конце зимы Минтруд готовил свои расчеты.
Валерий Рязанский заявил, что здесь есть ряд вопросов. Прежде всего, речь об объеме ресурсов. Ведь пять лет назад число работающих пенсионеров составляло порядка 16 миллионов. Затем пять миллионов из них перестали трудиться после реформы в системе индексации пенсий.
В настоящее время же, по словам чиновника, в России девять миллионов работающих пенсионеров. Рязанский уверен, что далеко не все из них являются нуждающимися, передает "Общественная служба новостей". Ранее "Дни.ру" писали о небольшой ежегодной прибавке к пенсии – уже с 1 августа повышенная пенсия ждет работающих пенсионеров.
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