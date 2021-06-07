Часть россиян лишат пенсии с 1 августа

В ПФР ужесточили правила назначения выплат. Кто рискует остаться без пенсии в России, Вы узнаете из материала "Дни.ру".

Весной этого года некоторые россияне, получающие выплаты по потере кормильца (родителя или супруга), пожаловались, что Пенсионный фонд стал требовать от них справку об отсутствии трудоустройства. Документ необходимо предоставить не позднее 1 августа, в противном случае гражданина лишат пенсии в России.

Адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков рассказал, что закон о том, что социальная выплата положена только тем, у кого нет других источников дохода, вступил в силу еще в 2013 году. Но, как отметил эксперт, за его исполнением не следили строго до сегодняшнего дня.

Специалист рассказал, что во время карантина ПФР не требовал никаких справок от граждан, пенсии в России продлевались автоматически. Но этот период подошел к концу, и фонд стал серьезнее подходить к выплатам и стал тщательнее мониторить данные по каждому человеку, передает Life.ru.

Граждане, которые хотят и дальше получать пенсии в России, должны до 1 августа подать заявление и приложить к нему справки, подтверждающие право на выплаты. Сделать это можно лично, принеся документы в территориальный орган ПФР или МФЦ, или же дистанционно через сайт фонда или портал госуслуг.

Отметим, что с 1 июня пенсии в России стали начислять по-новому. В частности, перестал действовать упрощенный порядок назначения выплат.