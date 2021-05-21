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Экономика
Порядок назначения пенсий и пособий в России изменится с 1 июня

Порядок назначения пенсий и пособий в России изменится с 1 июня

С 1 июня в России пенсии и пособия будут начислять по-новому. Подробности – в специальном материале "Дни.ру".
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В ПФР отметили, что с наступлением лета в стране изменятся правила оформления документов для получения выплат. Что ждет граждан, которые получают пенсии и пособия, рассказали ведущие юристы "Европейской юридической службы" Оксана Красовская и "Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

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В России предложили выплачивать пенсии по-другому

Так, с 1 июня прекращает действие упрощенный порядок начисления целого ряда выплат. Это также касается продления и перерасчета ранее назначенных мер поддержки. Россияне больше не смогут делать это дистанционно, теперь им нужно будет явиться в территориальный орган ПФР, уточнила Красовская.

По данным Life.ru, новые правила начнут действовать для северян. Чтобы иметь право на повышенную пенсию, они должны будут сами предоставить документ, который подтверждает их фактическое место жительства. Отметим, что размер выплат зависит от региона страны.

Кроме того, с 1 июня некоторые граждане смогут сделать перерасчет страховой части пенсии, если они закончили работать в феврале. Уткин рассказал, что даже если человек решит вновь трудоустроиться, то выплаты не будут сокращать. Это "плавающая прибавка" – ее можно оформить с первого числа любого месяца.

Ранее телеведущий и публицист Анатолий Вассерман предложил выплачивать пенсии и пособия из федерального бюджета. В чем отличие этой системы от ныне существующей, Вы узнаете из этой статьи.

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Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 10:26 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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