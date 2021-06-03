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Экономика
Часть россиян хотят лишить пенсий

Часть россиян хотят лишить пенсий

В Госдуме предложили смелое решение по пенсиям в России. Так, депутат Виталий Милонов подал идею радикальной борьбы с коллекторами.
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Политик убежден, что занятых в этой профессии людей надо лишить гражданства России по морально-этическим причинам. Он предложил закрепить нововведение юридически.

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Виталий Валентинович Милонов

Виталий Валентинович Милонов депутат Госдумы

Депутат считает, что надо быть абсолютным подонком, чтобы угрожать женщинам убийством их детей, если те не отдадут им долг. Кроме того, он добавил, что жесткие меры должно иметь только государство, а не частные лица и фирмы, сообщает Life.ru.

Милонов уверен, что выбивальщики долгов должны просить прощения у общества, Политик заявил, что коллекторов, которые по совей воле не откажутся от своей деятельности, надо отправить на Украину.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, упрощающий процедуру получения страховой пенсии в России. Согласно документу, для ее получения гражданам отныне надо будет предоставлять меньше документов, чем раньше.

Как писали "Дни.ру", с 1 июля отечественные банки больше не смогут переводить ежемесячные выплаты на какие-либо другие карты, кроме "Мир". Вместе с тем, эксперты не исключают, что отсрочку могут продлить еще раз из-за пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 08:32 Источник: "Говорит Москва" ✓ Надежный источник

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