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Виталий Валентинович Милонов

депутат Госдумы
Виталий Валентинович Милонов
  • Дата рождения: 23 января 1974
  • Место рождения: Ленинград
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Жена Ева Либуркина. С июня 2008 года по октябрь 2011 года работала членом Санкт-Петербургского избиркома.
  • Дети: Трое детей

Известность пришла к Милонову, когда он был депутатом заксобрания Санкт-Петербурга. Его законодательная деятельность известна многим благодаря экстравагантным инициативам.

Политическая карьера Виталия Милонова началась в 1991 году. В 1994-1995 годах он был помощником депутата Госдумы Виталия Савицкого. В 1997-1998-х Милонов - общественный помощник Галины Старовойтовой.

В 2004 году он был избран депутатом в муниципальном образовании Дачное, спустя год возглавил администрацию муниципального образования Красненькая речка.

В 2007-м избрался в заксобрание Санкт-Петербурга четвертого созыва, возглавив комиссию по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

С 2009 года - председатель комитета петербургского заксобрания по законодательству. В 2011-м вновь избран городским депутатом Северной столицы.

В 2016 году стал депутатом Госдумы седьмого созыва от "Единой России", победив в одномандатном округе.

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