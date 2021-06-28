Fitch Ratings спрогнозировал повышение рейтинга МКБ

Компания Fitch Ratings после исследования экономических показателей МКБ улучшил прогноз по рейтингу кредитной организации

Авторитетная американская корпорация Fitch Ratings, которая входит в так называемую "большую тройку" международных рейтинговых агентств, анонсировала новый прогноз по рейтингу Московского кредитного банка. Эксперты заявили, что он повысится с "негативного" до "стабильного".

Специалисты пришли к такому выводу после изучения экономических показателей МКБ. Отмечается, что основными триггерами позитивного действия стали стабилизация операционной среды, улучшение показателей прибыльности и генерации капитала, а также дополнительное размещение акций Банка в мае, что в свою очередь позволило привлечь в капитал организации 22,68 миллиардов рублей.

Аналитики Fitch Ratings отметили, что за прошедший год Московский кредитный банк сумел нарастить объемы бизнеса, что, разумеется, оказало значительную поддержку чистому процентному и комиссионному доходам при сохранении высокого качества активов. Кроме того, эксперты обратили внимание на комфортные позиции Банка по фондированию и ликвидности.

Отметим, что МКБ входит в концерн Россиум (Группа Регион-Россиум), основными активами которого являются также НПФ "Эволюция" и Группа компаний "Инград". Банк России высоко оценивает роль МКБ в экономике страны и относит его к системно значимым организациям.

Московский кредитный банк предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.