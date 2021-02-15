МКБ наращивает объемы дистанционного обслуживания клиентов

Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
15 февраля
Лента новостей
13:23
Безутешной вдове Грачевского стало хуже: Все тщетно
13:23
Киркоров влез в разборки Бузовой и Манукяна: Его невозможно забыть
13:03
Появилось видео с беременной женой Шнурова
12:55
"Опять тянет одеяло на себя": беременную Маркл разнесли в пух и прах
12:53
Слишком быстро: сын Королевой сделал предложение возлюбленной
12:45
Обнаженная дочь Литвиновой вышла босиком на мороз
12:44
В Якутии загорелся цех по переработке угля
12:42
Избавиться от "клейма" зятя Боярского: Матвеев оставил семью и переехал в Москву
12:12
В Москве под колесами электрички погибла школьница
12:10
"Его отняли": обнародованы ошеломляющие детали отношений Немоляевой и Лазарева
11:53
Небольшой торт и стенгазеты: скромная свадьба Дарьи Поверенновой и миллионера
11:48
Поргина поведала о жуткой аварии: В коме 26 дней
11:39
Лада Дэнс откровенно о пластических операциях и уколах красоты
11:22
В России за сутки коронавирусом заразились 14,2 тысячи человек
11:20
"Это точно Елка, а не Мэрилин Мэнсон?": народ крестится от вида изменившейся звезды
11:18
В Москве на Тверской улице столкнулись 5 машин
11:14
"Роковая красавица": Галкин очарован молодой копией Пугачевой
11:12
Обострение ситуации в Донбассе назвали неизбежным: Режим прекращения огня подвешен на волоске
10:54
"Нас насильно разлучили": Федосеева-Шукшина сделала громкое заявление после госпитализации Алибасова
10:48
Полностью не разделись: Гришаева о моменте в постели с Олешко
10:32
Эдита Пьеха рассекретила имя новорожденной правнучки
10:14
Зависимые от Лукашенко бизнесмены больше всего боятся смены власти в Белоруссии – журналист Малашенков
10:11
В России предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан
10:01
"Я не ожидала!": вакханалия с наследством Фадеева вынудила дочь Мишулина выступить с заявлением
09:59
"Мерзость": россияне отреклись от Собчак после интимного видео
09:29
"Принесешь в подоле – прокляну": Кравец отдает округлившуюся дочь в монастырь
09:24
"Тела предавались огню": Ирина Безрукова раскрыла тайну погибшего сына
09:15
"Это предательство": одинокий Манукян опозорил Бузову на всю страну
08:59
Сыновья настаивают на уходе страдающего от панических атак Лукашенко – анонимный телеграм-канал
08:41
Толпа обступила: сенсационное фото Кабаевой произвело фурор
08:20
Прикованная к постели Маргарита Терехова подает знаки
06:04
Постаревшая и располневшая Татьяна Догилева шокировала публику
04:00
"Резко и параллельно": Истощенная Литвинова раскрыла способ потрясающего похудения
02:03
"Устала бороться за молодость": Бабкина поразила народ сменой имиджа
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 февраля 2021 года
23:16
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка
21:59
Алиса Гребенщикова разделась на людях ради карьеры актрисы
21:59
Жириновский назвал неизбежным уход Лукашенко: Даже обласканные чиновники устали
20:02
"Что за девочка?": россияне не признали превратившуюся в подростка 41-летнюю Джанабаеву
18:06
Королева и Тарзан вызвали омерзение интимным видео: Неприятно смотреть!
18:00
Жизнь на волоске: Киркоров прокомментировал состояние измученного ковидом Пригожина
17:45
Пышный бюст окольцованной певицы вызвал шок
17:39
"Двое из ларца": Любимые женщины Маликова всполошили народ
17:31
Путин пообещал не бросать Донбасс: Несмотря ни на что
17:04
Анна Михалкова похвасталась молодой матерью
16:55
47-летняя звезда телеканала "Пятница!" женилась на молодой модели
16:54
Любят сразу двое: Прилучный похвастался положением в День святого Валентина
16:13
Мистическое совпадение? Известный певец сообщил о важном дне после жуткой трагедии
16:12
Свадебное платье за 200 тысяч: Елена Воробей собралась под венец
15:58
Страстное фото Седоковой с мужем просочилось в Сеть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Королева и Тарзан вызвали омерзение интимным видео: Неприятно смотреть!
Цымбалюк-Романовская сделала откровенное признание после расставания с Шаляпиным
Политолог Марголин указал на оговорки Лукашенко на Всебелорусском собрании: Понимает, что поддержки в народе у него нет
"Невозможно не заметить": стилист объяснила секрет прячущей недостатки внешности Пугачевой
"Заберите руку, ногу": Увядающий от страшного недуга Пригожин призвал россиян колоться
"Боялась сделать глоток": Барановская об алкогольной зависимости
Экономика
МКБ наращивает объемы дистанционного обслуживания клиентов

МКБ наращивает объемы дистанционного обслуживания клиентов

Фото: mkb.ru
Клиенты Московского кредитного банка (МКБ) стали чаще открывать счета онлайн. Но расширение сети офисов продолжается: отделения банка появляются в Екатеринбурге, Казани, Ижевске и других городах.
прочитано 304 раза

В МКБ количество открытых в дистанционном режиме счетов за последнее время выросло на 40%, отметил первый зампред правления банка Михаил Полунин. В то же время он отметил снижение бумажного документооборота в три раза.

ПО ТЕМЕ

Автолюбителям стал доступен финансовый супермаркет на заправках BP

МКБ создал цифровую платформу для частных инвесторов

Пандемия коронавируса подстегнула внедрение дистанционного формата. Но большинство банков не отказались от расширения сети офисов.

Московский кредитный банк по-прежнему следует стратегии сбалансированного роста. Новые отделения открываются там, где МКБ раньше не присутствовал: в Екатеринбурге, Казани, Ижевске и других крупных региональных центрах.

Пандемия мало повлияла на планы банков по развитию сети, отметил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Он напомнил, что прошлогодний карантин в России был непродолжительным, а новых жестких ограничений пока не планируется.

По его словам, банки продолжат открывать отделения в перспективных регионах. Но если в городах или регионах выручка банка оставляет желать лучшего, то отделения там будут закрываться в целях оптимизации расходов, объяснил эксперт.

Ранее "Дни.ру" писали об открытии финансовых супермаркетов на 20 многофункциональных автозаправочных комплексах BP в Москве и области. Автолюбители могут получить банковские и страховые продукты. Проект реализуется при партнерстве МКБ и других участников.

Московский кредитный банк входит в утвержденный Банком России список системно значимых организаций. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 15 февраля 2021, 12:06

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

"Это точно Елка, а не Мэрилин Мэнсон?": народ крестится от вида изменившейся звезды
"Роковая красавица": Галкин очарован молодой копией Пугачевой
"Нас насильно разлучили": Федосеева-Шукшина сделала громкое заявление после госпитализации Алибасова
Эдита Пьеха рассекретила имя новорожденной правнучки

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе обнародовал устрашающие фотографии

Балетмейстер оказался в лапах страшного зверя
Шоу-бизнес

"Боялась сделать глоток": Барановская об алкогольной зависимости

Громкий развод с футболистом довел телеведущую
Политика

Политолог Марголин указал на оговорки Лукашенко на Всебелорусском собрании: Понимает, что поддержки в народе у него нет

Президент сделал несколько заявлений

Шоу-бизнес

Мистическое совпадение? Известный певец сообщил о важном дне после жуткой трагедии

Артист убит горем

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+