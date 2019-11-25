Названы лучшие национальные проекты Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"

С 14 по 16 ноября в Краснодаре состоялась Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России", которые проводятся с целью выявления лучших проектов и решений, позволяющих компаниям, работающим во благо России, развиваться на региональном и федеральном уровнях.

В рамках третьего регионального экономического Форума "Лучшее для России-2019" представители ведущих российских и международных компаний обсудили перспективы рыночного, социального и технологического потенциала роста регионов. Форум представлял 2 тематические сессии: "Эволюция регионов. Создаем комфорт для людей" и "Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья".

Для того чтобы выровнять общий темп развития городов и наладить процесс региональной интеграции требуется поддержка лидеров рынка. ПАО "ГМК "Норильский никель" – одна из компаний, которые обеспечивают устойчивое равномерное развитие регионов. "Вклад компании "Норникель" в подготовку и проведение Зимней универсиады 2019 высоко оценен экспертным сообществом, поскольку это инвестиции не только в спортивную и городскую инфраструктуру, но также в кадровый потенциал Красноярского края, в развитие института добровольчества, в популяризацию Сибирского региона во всем мире", – описывает значимость реализованного проекта для Красноярского края Яна Гриб, директор Проектного офиса ПАО "ГМК "Норильский никель".

Вечером состоялась торжественная Церемония награждения Лауреатов Программы "Развитие регионов. Лучшее для России-2019", в ходе которой участники были награждены в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ритейла до телекоммуникационных технологий.

Сегодня можно отметить общую тенденцию для лидеров бизнес-среды – повышенное внимание к потенциалу регионов как основа формирования программ социально-экономического развития. Об этом свидетельствует увеличивающееся число инициатив, направленных на внедрение программ продвижения инфраструктуры городов. Так, Лауреатами стали следующие компании: ПАО "ГМК "Норильский никель", Центр Корпоративных Решений РЦ "Тольятти" Сбербанка, АО "СУЭК", ПАО "Газпром" и Коммуникационное агентство АГТ, ПАО "ГМК "Норильский никель" и Коммуникационное агентство АГТ, АО "Расчетные решения", ООО "КНАУФ ГИПС Кубань", Инвестиционная группа "РВМ Капитал", АО "ДСК "АВТОБАН", Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Также были награждены в специальных номинациях Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и Президент судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко.

В рамках Программы экспертный совет оценил передовые бизнес-проекты компаний, включающие развитие инвестиционной привлекательности территории, стратегическую поддержку действующих производств и создание новых. В числе избранных компаний награды были удостоены: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ПАО "СЕВЕРГАЗБАНК", ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", ГБУ Малый бизнес Москвы, АО "Инвестиционная компания "Финам", Торговая сеть "Пятерочка", Лаборатория "Гемотест", Pickpoint, Pedant.ru, Оператор фискальных данных OFD.ru, мобильный оператор DANYCOM.Mobile, ООО "Спорт Форум", NATURA SIBERICA, сеть развлекательных центров LaserLand, LUNDENILONA, сеть апартаментов "9 ночей".

Приоритетным направлением Программы является улучшение городской среды для местных жителей. Комплексное развитие городской территории, создание комфортных мест массового отдыха, увеличение количества рабочих мест, доступные проекты цифровизации отрасли образования – далеко не полный список задач, которыми занимались Лауреаты Программы "Лучшее для России – 2019". Среди победителей: Центр Корпоративных Решений РЦ "Новосибирск" Сбербанка, ПАО КБ "Уральский банк реконструкции и развития", AZIMUT Hotels Company, KFC, Samsung R&D Institute RUS, сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль.

Ведущей мероприятия выступила телеведущая передачи "Утро России" на телеканале "Россия-1", российская журналистка Елена Николаева.

Прошедшее в Краснодаре событие было высоко оценено представителями крупных компаний. Максим Бродовский, Генеральный директор AZIMUT Hotels, поделился своими эмоциями участия в Форуме: "Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" – это отличная возможность узнать о перспективных проектах для регионов, получить новый опыт и знания от коллег из разных областей бизнеса. Мы рады получить столь престижную награду, которая, несомненно, станет ещё одним стимулом для дальнейшего расширения географии присутствия гостиниц AZIMUT в регионах России".

"Уверена, что Форум был интересным и полезным для всех участников. Это отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. Программа форума получилась очень насыщенной, и на обсуждение было вынесено много важных вопросов. Нам удалось рассказать о своих проектах, узнать, что интересного и нового реализуется в других регионах и сферах деятельности. Ближе познакомиться между собой, установить новые контакты и выстроить неформальные отношения", – отметила значимость обмена опытом представителей деловой среды и ведущих игроков рынка Светлана Холодова, директор регионального центра корпоративных решений Тольятти ПАО "Сбербанк".

Программа и Форум на протяжении трех лет занимается популяризацией и поощрением практик развития регионов, выявлением основных проблем и путей их решения для обеспечения достойной жизни населения страны.