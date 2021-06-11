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Экономика
Как победить неравенство в России? Ответил эксперт

Как победить неравенство в России? Ответил эксперт

Эксперт Александра Сафонов рассказал, как можно побороть неравенство в России.
прочитано 526 раз

Специалисты Boston Consulting Group определили страны, где наблюдается большая пропасть между богатыми и бедными. Исследователи пришли к выводу, что социальное неравенство в России зашкаливает. Около 500 человек в стране владеют 40% российских богатств.

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Россияне назвали справедливую зарплату

Данные прокомментировал проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов. По его словам, более половины россиян – 73% – получают зарплату меньше 45 тысяч рублей в месяц; и только 2% – больше 100 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что низкие доходы стопорят развитие многих отраслей. Как пояснил Сафонов, бедные люди не ходят в рестораны и театры, не путешествуют, и более того, – не копят себе на пенсию. "Население перешло на экономную модель потребления", – заявил он.

Единственный способ победить социальное неравенство в России, считает проректор, – повысить налоги для сверхбогатых. Он подчеркнул, что это нормальная практика в развитых странах, где сверхбогатые отдают государству 50-60% от общей суммы своих доходов.

В разговоре с "Комсомольской правдой" Сафонов добавил, что власти недавно сделали важный шаг в борьбе с социальным неравенством в России. С 2021 года НДФЛ для лиц с доходом выше пяти миллионов рублей в год (около 416 тысяч рублей в месяц) вырос с 13% до 15%.

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Фото: dirk enters / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 11:31 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Коренной Сибиряк
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Живу в Сибири полсотни лет в Иркутской области. Зарплата стала уменьшаться. Аутсёрсинг идет. Все цены на продукты, комп технику, стройматериалы увеличились на 40-60% а то и в 2-3 раза на продукты. Зп не поднимается ни на рубль! Растет бензин, ЖКХ, газ. Куда катимся не знаю. Такого еще не было. Вроде на нефти, газе, лесе живем. Скоро видать будем хвастаться что пока еще работаем за копейки.
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