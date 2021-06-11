Как победить неравенство в России? Ответил эксперт

Эксперт Александра Сафонов рассказал, как можно побороть неравенство в России.

Специалисты Boston Consulting Group определили страны, где наблюдается большая пропасть между богатыми и бедными. Исследователи пришли к выводу, что социальное неравенство в России зашкаливает. Около 500 человек в стране владеют 40% российских богатств.

Данные прокомментировал проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов. По его словам, более половины россиян – 73% – получают зарплату меньше 45 тысяч рублей в месяц; и только 2% – больше 100 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что низкие доходы стопорят развитие многих отраслей. Как пояснил Сафонов, бедные люди не ходят в рестораны и театры, не путешествуют, и более того, – не копят себе на пенсию. "Население перешло на экономную модель потребления", – заявил он.

Единственный способ победить социальное неравенство в России, считает проректор, – повысить налоги для сверхбогатых. Он подчеркнул, что это нормальная практика в развитых странах, где сверхбогатые отдают государству 50-60% от общей суммы своих доходов.

В разговоре с "Комсомольской правдой" Сафонов добавил, что власти недавно сделали важный шаг в борьбе с социальным неравенством в России. С 2021 года НДФЛ для лиц с доходом выше пяти миллионов рублей в год (около 416 тысяч рублей в месяц) вырос с 13% до 15%.