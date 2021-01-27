Путин на форуме в Давосе: Нужно избежать превращения мира в мрачную антиутопию

Президент России Владимир Путин в среду, 27 января, выступил по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе. Глава государства обозначил основные мировые проблемы и предупредил о риске нарастания глобальных политических и экономических противоречий. "Дни.ру" собрали основные тезисы выступления российского лидера.



Вероятность нового глобального конфликта

Тенденции к нарастанию противоречий могут проявляться во всех сферах, отметил Путин. По его словам, некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию в мире с тридцатыми годами прошлого века.

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"По многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определенные аналогии все-таки напрашиваются", – констатировал президент.

Он напомнил, что Вторая мировая война произошла из-за неготовности мировых игроков решать проблемы. Путин выразил надежду, что подобный глобальный конфликт не повторится.

"Это означало бы конец цивилизации", – предупредил российский лидер.

Президент приветствовал достижение соглашения между Россией и США о продлении договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Безусловно, это шаг в правильном направлении", – сказал он.

Кризис прежних экономических моделей

Путин заявил о кризисе прежних моделей экономического развития, усилении социального неравенства в мировом масштабе и в отдельных странах. Это приводит к резкой поляризации взглядов и провицирует рост радикализма и популизма, сказал глава государства.

"Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности", – добавил президент.

Построение экономики, ориентированной на так называемый золотой миллиард, Путин считает деструктивным. "Такая модель по определению неустойчива", – убежден он.

Применение нелегитимных санкций, выстраивание торговых барьеров и ограничения в финансовой, технологической и информационной сферах повышают риск одностороннего применения военной силы, уверен президент России. Подтолкнуть те или иные страны к поиску "виноватых" за рубежом могут и нерешенные внутренние проблемы, указал глава государства.

При этом он выразил уверенность, что эпоха попыток построить однополярный мир миновала. Сформировались разные центры развития со своими самобытными моделями и общественными институтами, констатировал Путин.

Новые вызовы

Структурные изменения в мировой политике и экономике ускорила пандемия коронавируса, уверен Путин. COVID-19 обострил накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы, заявил российский лидер.

Он не исключил, что пандемия может затянуться. Для борьбы с ней нужны новые меры, уверен президент.

"Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, она не имеет границ", – полагает глава государства.

Президент обратил внимание и на усиление роли крупных IT-компаний. По некоторым направлениям они уже конкурируют с государствами, отметил он, напомнив о недавних событиях в Соединенных Штатах.

Глобальные институты не всегда справляются с новыми вызовами, но это не значит, что нужно от них отказываться и не предлагать ничего взамен, считает президент. Он призвал международное сообщество укреплять и развивать универсальные институты, которые ответственны за стабильность и безопасность в мире, вырабатывать новые правила в мировой экономике и торговле.

Глава государства уверен, что нужно избежать превращения мира в мрачную антиутопию с разрушенными традиционными ценностями и базовыми свободами. Устойчивое и гармоничное развитие позволят обеспечить четыре приоритета: достойные зарплаты и пенсии, комфортное жилье, качественные медицина и образование, сказал Путин.