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Экономика
Мишустин рассказал о замедлении экономики России из-за пандемии

Мишустин рассказал о замедлении экономики России из-за пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил темпы замедления экономики страны в условиях эпидемии коронавируса.
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Человечество пока все еще не преодолело объявленную в 2020 году ВОЗ эпидемию коронавируса. И в этих условиях экономики всех стран неминуемо снижают темпы своего развития. Не стала исключением и Россия.

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Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Однако, по словам российского премьера Михаила Мишустина, благодаря своевременно принятым мерам России удалось удержать замедление темпов экономики страны. По словам политика, сейчас эти темпы можно назвать умеренными. Об этом Мишустин рассказал на встрече с участниками итоговой коллегии Минпромторга. Текст его речи опубликован на сайте кабмина.

По словам премьера, пакет мер для поддержки промышленности и пострадавших во время эпидемии сфер экономики помогли стабилизировать ситуацию в целом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальный сектор экономики страны восстанавливается, несмотря на то, что эпидемия ковида еще не закончилась.

Экономика России в прошлом году столкнулась с остановкой деловой активности, обвалом цен на нефть и падением спроса на экспорт. Кризис привел к снижению ВВП, снижению реальных доходов населения, росту безработицы и в конечном итоге к дефициту бюджета.

Эксперты по-разному оценивают масштаб и перспективы завершения пандемического кризиса. На сегодняшний день диапазон прогнозов остается широким.


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Фото: Russian Government / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 15:12 Источник: Сайт Кабмина ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет премьер-министр России Михаил Мишустин

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