Летом вырастут выплаты в России: пенсии, льготы и пособия

Выплаты в России с 1 июня позволят нашим соотечественникам получать больше. Нововведения касаются трудящихся пенсионеров, льготников и семей с детьми.

Упрощенная схема назначения многих социальных выплат в России действует до первого дня лета. До наступления жаркого сезона их можно оформить дистанционно. Грядут изменения и в расчете пенсий северянам.

Повышение выплат ждет пожилых людей, работавших до конца февраля 2021 года. Обычно страховая часть пенсии пересчитывается спустя три месяца после увольнения гражданина. Вырастут пенсии и у тех, кому положена повышенная установленная выплата к пенсии. В частности, если россиянин достиг 80 лет. Теперь с первого месяца после дня рождения они начнут получать больше на 6044, передает Life.ru.

С 1 июля поменяются и другие соцвыплаты. Так, это касается беременных на сроке от шести недель, которые станут получать выплату каждый месяц. Она будет равна половине прожиточного минимума в регионе. Размер среднедушевого дохода семьи женщины при этом не должен быть выше показателя прожиточного минимума на душу населения в их регионе.

С 1 июля начнут ежемесячно выплачивать деньги неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Они составят половину прожиточного минимума на ребенка в регионе. Кроме того, матери-одиночки могут получать региональные пособия и льготы. В частности, это приоритетное зачисление в детсад и школу, снижение родительской платы за детский сад, льготы на лекарства для детей и другие.

С 1 августа единовременно получить выплату в России смогут семьи школьников. Средства будут перечислены родителям до 1 сентября. Будут пересчитаны пенсии и работающим пенсионерам.