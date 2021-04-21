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Экономика
Селфи вместо банковской карты: торговые сети готовятся внедрять биоэквайринг

Селфи вместо банковской карты: торговые сети готовятся внедрять биоэквайринг

В системах оплаты российских торговых сетей произошли революционные изменения. По мнению сооснователя сети Fix Price Сергея Ломакина, ближайшие несколько лет станут временем массового внедрения биометрических решений, а предубеждения покупателей относительно цифровых решений окончательно уйдут в прошлое.
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В наши дни в некоторых торговых точках уже можно совершить оплату при помощи селфи. Эксперименты с Selfie-to-Pay решили провести уже несколько крупных компаний сферы розничной торговли.

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Все что нужно покупателю – установить мобильное приложение, сделать селфи и привязать портрет к банковскому счету. Камера на кассе сфотографирует человека, специальная система идентифицирует его и автоматически спишет деньги за покупку. Весь процесс занимает несколько секунд, тогда как традиционный расчет наличными на кассе – около 30.

Оплата полностью бесконтактная. В условиях пандемии это особенно актуально. По данным компании Visa, 74% россиян пользуются таким способом оплаты ежедневно, при этом 70% опрошенных готовы делать покупки с помощью селфи.

Системы бесконтактной оплаты увеличивают пропускную способность магазина, отметил сооснователь торговой сети Fix Price Сергей Ломакин.

"Отсутствие очередей улучшает настроение покупателей и повышается их лояльность», – считает он.

Еще одни преимуществом бесконтактных систем предприниматель назвал автоматический контроль возраста покупателя. Демонстрация паспорта на кассе при покупке алкоголя или табака уходит в прошлое, ведь при оплате по селфи возраст покупателя подтверждается учетной записью. Это тоже сокращает время обслуживания на кассе.

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Биометрические решения могут использоваться в развитии программ лояльности. Это направление уже используют крупнейшие банки страны – Сбер, ВТБ, Россельхозбанк и другие.

Системы биоэквайринга в мире активно распространяются. Совершить платеж можно при помощи отпечатка пальца, ладони, при сканировании радужной оболочки глаза, голоса, пишет "Комсомольская правда".

За безопасность покупатели могут не беспокоиться. Разработчики систем уверяют, что обмануть алгоритмы невозможно. При возникновении подозрений система попросит подтвердить аутентификацию паролем.

Сложность масштабирования таких решений связаны с технологическими ограничениями, полагает Сергей Ломакин. Он обратил внимание на то, что система должно хранить большой объем данных для распознавания лиц.

"Не все компании обладают необходимыми вычислительными мощностями, что останется препятствием при масштабировании аналогичных решений в течение еще 2-3 лет», – сказал Ломакин.

Проведенный Райффайзенбанком в начале 2020 года эксперимент показал: россияне готовы к внедрению биоэквайринга. Тогда банк предложил систему оплаты с помощью селфи. За четыре секунды система идентифицировала пользователя, находила его профиль в программе лояльности, определяла скидку и проводила оплату. 86% участников эксперимента оценили его на максимальный балл.

На острие прогресса будут системы распознавания лиц, полагает доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Наталья Сорокина. «Человек получает возможность оплатить, например, проезд в общественном транспорте или продукты в магазине, не только не имея с собой наличных, но и даже мобильного телефона», – отметила она.

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

***

Сергей Ломакин – сооснователь сети продовольственных дискаунтеров "Копейка". С 1998 по 2007 годы занимал должность генерального директора. В 2007 году году вместе с партнерами предприниматель продал акции торговой сети финансовой корпорации "Уралсиб". В том же году Сергей Ломакин вместе с зарубежными партнерами создал инвестиционную компанию и возглавил направление по продвижению в России торговых проектов – Fix Price, Modis и "ЦентрОбувь".

В 2007 году Сергей Ломакин участвовал в открытии первого магазина сети Fix Price. В марте 2019 года открылся юбилейный трехтысячный магазин. В сентябре того же года компания заняла 136-е место в рейтинге топ-150 крупнейших по выручке российских организаций по версии РБК и 95-е место – в топ-100 крупнейших отечественных частных компаний по версии Forbes.

В наши дни Fix Price – международная сеть с магазинами в России, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Латвии. Открыто более 3 900 точек в 78 регионах России и за рубежом. В марте 2021 года торговая сеть провела IPO на Лондонской и Московской биржах.

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 21 апреля 2021, 09:01 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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