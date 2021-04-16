Kusto Group открыла поставки премиальной говядины в ОАЭ

В середине апреля первая партия премиальной говядины от казахстанской компании Kazbeef прибыла в Объединенные арабские эмираты. 1,2 тонны высококачественного продукта отправятся на кухни отелей и ресторанов, предлагающих своим гостям блюда высокой кухни. Поставка стала первым этапом сотрудничества, начавшегося на февральской выставке Gulfood 2021. Сегодня казахстанское мясо официально можно считать продуктом, доказавшим свой экспортный статус – и это большой шаг, в который было вложено немало труда.



Говядина от Kazbeef соответствует всем международным сертификатам качества и безопасности (FSSC 22000 и NAMP), а также нормам мусульманского питания (халяль). Для покупателей из ОАЭ это очень важный пункт, ведь в этой стране сильны религиозные традиции, налагающие особые требования к закупаемой пище. А если к соблюденным строгим нормам стран Ближнего Востока добавить еще и привлекательную цену, то успех казахстанского предприятия уже не вызывает сомнений.

По словам руководства компании, высококачественное мясо в основном производится в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В этих странах очень высока налоговая нагрузка на сельское хозяйство и весьма дорогой труд, из-за чего себестоимость продукции также «кусается». В Казахстане же издержки на производство сельскохозяйственной продукции высокого класса существенно ниже. Де-факто у страны огромный потенциал для развития аграрного сектора – и история Kazbeef это только подтверждает.

Данное предприятие является частью Kusto Group – международной группы компаний, последние несколько лет активно вкладывающей средства в развитие сельского хозяйства в Казахстане. Они принесли с собой не только инвестиции, но и множество современных технологий, которые на данный момент выстраивают практически полный цикл производства продукта – от лаборатории по выведению семян для производства кормов до животноводческих комплексов и заводов по переработке биоматериалов. Kazbeef стала частью большого аграрного комплекса, ориентированного на коренные реформы в сельском хозяйстве страны. К примеру, руководство предприятия считает, что Казахстан имеет потенциал именно в премиальном сегменте.

«Вообще, я считаю, что Казахстану нет смысла выстраивать свою политику развития животноводства на основе производства дешевого мяса, – отмечает в интервью порталу ElDala глава KazBeef Group Бейбит Ерубаев – Мы никогда не сможем произвести говядину дешевле, чем Бразилия. Во-первых, у нас шесть месяцев зимы на большей части территории. Поэтому круглогодично держать скот на пастбищах невозможно. Это нецелесообразно: скорее всего, скот просто умрет, если мы будем держать его на пастбище зимой. Этот факт нужно принять». Потребность же в дешевом мясе можно удовлетворить благодаря импорту из стран, где эта индустрия уже развита.

Ключевой фактор успеха KazBeef и Kusto Group – это широкое привлечение международного опыта. Современные оросительные системы, новые сорта семян для производства кормов, премиальные породы скота, эффективные способы организации производства и многое другое позволили за короткий срок создать приносящие прибыль производства. И это не предел – так, по словам главы Kusto Еркина Татишева казахстанские фермеры смогут на 50-70% увеличить продуктивность растениеводства уже в ближайшее время. Им в этом должна помочь продукция американской компании Valmont – с её помощью можно обработать в 10 раз больше земли, чем используется сейчас.

Kusto Group работает на будущее, создавая полноценную, работающую инфраструктуру. В прошлом году группа компаний восстановила кожевенное производство в г. Семей, воплотила в жизнь ряд девелоперских и образовательных проектов. Для Казахстана это означает мощный рывок в развитии – рабочие места, налоговые отчисления в бюджет и строительство большой индустрии дают стране возможность стать одним из игроков на международной арене, нарастить свою долю в экспорте товаров с высокой добавленной стоимостью и повысить свое влияние в регионе. И этому есть свидетельства – так, Узбекистан, недавно вновь разрешил поставки казахстанского мяса, удостоверившись в его высоком качестве и соответствии всем необходимым нормам. И это только первый шаг – у торгового партнера широкие возможности по распространению премиального мяса как на Ближнем Востоке, так и в Европе.