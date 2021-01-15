Новое слово в сельском хозяйстве: Kusto Group и Valmont построят в Казахстане современную индустрию растениеводства

Смерть Бориса Грачевского: подробности Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
15 января
Лента новостей
13:52
Козловский довел до мурашек неожиданным появлением
13:47
"Вообще не платят": артисту "Уральских пельменей" пришлось стать лесником
13:41
"Нет слов": Галкин разбит огромным горем
13:28
"Посмотрела через стекло": жену не пустили проститься с умирающим Грачевским
13:18
В Подмосковье мужчина сообщил о преступлении и обстрелял приехавших полицейских из ружья
13:12
В жизни Бурака Озчивита из "Основания: Осман" произошло важное событие
13:10
"Должна каждую неделю ходить в наркодиспансер": Гоген Солнцев выгнал из дома престарелую супругу
13:09
Байдену посоветовали оставить Трампа в покое: Не нагнетайте ситуацию
13:07
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:07
Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить
12:51
Дважды разведенная сестра Фриске показала нового избранника: Подумала, что Жанна и Шепелев
12:38
"Пусть тебе там будет тепло": Кудрявцева обратилась к умершему Грачевскому
12:24
"Дикая тревога": Клара Новикова похоронила "Ералаш" вместе с Грачевским
12:14
Сериал "Сваты" лишился еще одного актера
12:04
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заразился коронавирусом
11:59
"Как же так...": Ольга Орлова раздавлена жуткой новостью
11:58
Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом
11:48
Президент Боливии заявил о намерении привиться российской вакциной от коронавируса
11:40
Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского
11:39
"Подчиняется шакалью": Михаил Ефремов в колонии столкнулся с шантажом
11:38
"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского
11:26
В Росспотребнадзоре анонсировали регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России
11:17
Экономиста Илларионова уволили из Института Катона после слов о штурме Капитолия
11:15
Разработчики "Спутника V" оценили опасность американской вакцины от Pfizer
11:08
Коронавирус в России: за сутки выявили 24,7 тысячи новых случаев
11:01
"Я поражен": Винокур убит известием о смерти Грачевского
10:55
Муцениеце чувствовала себя второсортной рядом с Прилучным: Не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной
10:36
Россиян предупредили о подорожании тарифов на мобильную связь
10:30
Тихий ужас: обнародовано предсмертное фото Грачевского под аппаратом из реанимации
10:29
"Готов был всем помогать": Ярмольник о смерти Грачевского
10:27
В Госдуме отвергли "компромисс" по Крыму: Оставьте полуостров в покое
10:21
"Смеялись, шутили, планировали": Киркорова пришибло известием о смерти Грачевского
09:52
Не переживет этого: От дочери скрывают смерть Бориса Грачевского
09:50
Эксперт по опасным инфекциям оценил вероятность новой волны коронавируса весной
09:49
"Обнимались, целовались": Поплавская призналась в близости с Грачевским после его кончины
09:29
"Мы наконец-то счастливы стали!": бывшая жена обратилась к мертвому Грачевскому
09:28
"Ты жив": раздавленная смертью Грачевского молодая вдова почернела от горя
09:15
"Ходить чмом в пуховичке": Собчак оскорбила россиян
08:50
Байдену предрекли импичмент вскоре после ухода Трампа
08:31
Стали известны последние слова Грачевского перед смертью
08:29
Что убило Грачевского: названа причина смерти
06:51
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 января 2021 года
04:39
Быстро помириться не получится: вражда Прилучного и Муцениеце затянется на годы
02:19
Звезда "Титаника" подверглась жесткой травле: Будто все время находилась под лупой
00:04
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
00:00
Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
23:51
Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца
23:25
О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью
22:59
Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский
21:57
Уехавшие из страны Утяшева и Воля нашлись в пустыне
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение
Экономика
Новое слово в сельском хозяйстве: Kusto Group и Valmont построят в Казахстане современную индустрию растениеводства

Новое слово в сельском хозяйстве: Kusto Group и Valmont построят в Казахстане современную индустрию растениеводства

Фото: Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан
В середине января в Казахстане завершились трехсторонние переговоры с участием премьер-министра республики Аскара Мамина, президентом компании "Valmont Industries" Стивеном Каневски и главой группы компаний "Kusto Group" Еркиным Татишевым. Результатом встречи в формате видеоконференции стало заключение соглашения об инвестициях в построение современной отрасли растениеводства в стране.
прочитано 154 раза

Благодаря сочетанию опыта Kusto Group, передовых американских технологий и поддержке государства планируется повысить производительность растениеводства и сократить затраты воды на ирригацию на 50-70%. В ближайшее время будет построена сеть демонстрационных ферм и завод, выпускающий современные системы орошения и управления урожайностью сельского хозяйства.

ПО ТЕМЕ

Комфорт на дороге: Kusto Group реализует новый инфраструктурный проект в Казахстане

Феникс из пепла: Kusto Group восстановила работу кожевенного комбината за два месяца

Все эти технологии вместе с инновационными методиками ведения хозяйства будут предложены местным фермерам, которые смогут в короткий срок повысить эффективность своих производств в несколько раз.

"В 2018 году 67% потребления воды (в Казахстане) шло на ирригацию" – отмечает вице-президент и генеральный директор компании International Irrigation for Valley Джош Диксон. По его словам, рациональное использование ресурсов и применение современных технологий позволит Казахстану стать одним из основных производителей продуктов питания в Центральной Азии.

Ирригация – это важный шаг на пути развития сельскохозяйственной индустрии в стране. В Казахстане можно возделывать до 80% от общего количества земель, но 81% из них – это пустыни и засушливые степи.

"Это партнерство позволит Казахстану раскрыть свой огромный сельскохозяйственный потенциал. Valley принесла с собой 75-летний опыт, который поможет нашим производителям создать устойчивые производства, создать новые рабочие места и помочь Казахстану стать поставщиком продовольствия для всего мира" – отмечает глава группы компаний "Kusto Group" Еркин Татишев.

Помимо технологий и заводов на встрече стороны обсудили развитие сотрудничества и обмена опытом в области животноводства, селекции, семеноводства, капельного и дождевального орошения, а также аграрной науки и образования.

Мощность казахстанского завода "Valley" составит 1 тыс. машин фронтального и кругового орошения в год. Они станут мощным подспорьем в строительстве новой, мощной сельскохозяйственной индустрии Казахстана, которая сейчас идет полным ходом.

Годом ранее, в феврале 2020 года Kusto Group, американская компания Tyson foods и правительство республики заключили соглашение о строительстве мясокомбината, который после выхода на проектную мощность сможет перерабатывать до 2 тысяч голов крупного рогатого скота в день. Это, как и внедрение современных технологий орошения, является частью стратегического развития сельскохозяйственного потенциала страны.

Kusto Group ориентирована не просто на создание отдельных предприятий, но на строительство полноценной, технологичной и современной аграрной индустрии в Казахстане, которая будет производить качественные продукты питания мирового уровня.

"ООН признала Казахстан одним из 5 наиболее перспективных производителей сельскохозяйственной продукции в мире и потенциально ведущим игроком в обеспечении региональной и международной продовольственной безопасности в ближайшие годы. Учитывая значительное возрастание важности вопроса продовольственной безопасности в контексте нынешних и потенциальных будущих пандемий, крайне важно ускорить наши усилия по реализации этого потенциала. Вот почему мы так высоко ценим ту роль, которую Valmont Industries готова играть в этом процессе, привнося сюда свой производственный потенциал, человеческий капитал и лучшие практики" – отметил Аскар Мамин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 15 января 2021, 13:50

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить
Байдену предрекли импичмент вскоре после ухода Трампа
В Госдуме отвергли "компромисс" по Крыму: Оставьте полуостров в покое
Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа

Шоу-бизнес

"Как же так...": Ольга Орлова раздавлена жуткой новостью
Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом
Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского
"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом

Создатель "Ералаша" хотел простых веще
Шоу-бизнес

"Вообще не платят": артисту "Уральских пельменей" пришлось стать лесником

Работа доставляет ему удовольствие

Шоу-бизнес

"Нет слов": Галкин разбит огромным горем

Артист скорбит по умершему Грачевскому
Шоу-бизнес

Дважды разведенная сестра Фриске показала нового избранника: Подумала, что Жанна и Шепелев

Девушка светится от счастья

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+