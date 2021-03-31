Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Среда
31 марта
Лента новостей
14:14
Слишком красива: Успенская перестаралась с пластикой для лица
13:58
Звезда сериала "СашаТаня" заставила нахваливать маленького сына в Сети
13:51
В России изменили порядок получения пособий по безработице
13:47
Болтающей на трех языках дочери Орбакайте указали на ошибки: Не вундеркинд
13:20
"Страус после пьянки": Чехова выгодно приcтроилась рядом с Волочковой
13:19
На верфи под Петерубргом опрокинулся траулер
13:16
Как сохранить и приумножить деньги в кризис: советы финансистов
13:02
Вечный любовник: 72-летний Леонтьев показал страсть с известной певицей
13:01
"Ужас": появилось фото Гузеевой за руку с престарелой Бабкиной
13:01
Звезда "Склифосовского" Максим Аверин о романе с коллегой: Между нами проскочила искра – это хорошо
12:55
При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал человек
12:50
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
12:34
"Я больше не ее дочь!": наследница отреклась от родства со Славой
12:17
"Муж бросил с ребенком": Волкова из "Ворониных" взбеленилась из-за несправедливости и предательства
12:16
“Я под таблетками”: врачи пытаются вернуть Шурыгину к жизни
12:11
Нахальный Шепелев захотел от россиян подарков после рождения ребенка: Я ж отец
12:02
Больше не нужна: бывший жених Бузовой объявил о свадьбе
12:01
В Сургуте эвакуировали мэрию
11:46
В Шереметьево пассажир угрожал устроить взрыв
11:35
Выпивает и ложится на пол: Гребенщиков рассказал о необычном способе борьбы с аэрофобией
11:35
Вдову звезды сериалов "Глухарь" и "Метод" неравнодушные избавили от миллионного долга
11:30
В Италии задержали двух человек за шпионаж в пользу России
11:23
"Пиво с меня, рак с тебя": Седокова цинично поглумилась над онкобольным Тиньковым
11:10
"Меня разорвали": публично опозорившаяся Ивлеева взвыла из-за травли
11:06
Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 8,2 тысячи
11:00
Американцы обратились к Байдену с призывом начать диалог с Путиным: Мы глубоко встревожены
10:54
Злой рок "Глухаря": слухам о самоубийстве Аверина предшествовала информация о похоронах артиста
10:51
Стрелку из Мытищ проверят психику после смерти
10:41
Рэпер Дава осчастливил московских бомжей
10:34
"С того света прокляла": Труп Гурченко довел россиян до безумия
10:19
Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко
10:10
"Лучше пожимать руки": Порошенко отказался заглядывать в глаза Путину
10:09
У мигранта под Москвой нашли три килограмма наркотиков
09:38
Лазарев разодрал глотку во время утех с Малиновским
09:36
"Умышленно скрывает информацию": обнародованы детали затрат Собчак на интервью со скопинским маньяком
09:05
В Башкирии учительница влепила двойку на лоб ребенку
09:04
Ушел на взлете в небеса: умершего от сердечного приступа Шевчука похоронили рядом с Гурченко
08:56
Озвучена норма кофе в день
08:45
Вскрылись сенсационные подробности о матери детей Киркорова: Анастасия Стоцкая?
08:45
"Пора Галкина менять": Пугачева засветилась на вечеринке с молодым поклонником
08:39
"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу
08:37
Собака Байдена набросилась на человека
08:19
Россиян предупредили о новых заморозках
06:48
"Протухший продукт": Сябитова смешала мужчин с грязью
04:06
"Нас рассекретили": Самойлова борется с серьезной зависимостью
02:23
Что не поделили Миронов и Мордюкова на съемках комедии "Бриллиантовая рука"
00:14
Пирушка с друзьями обошлась Ивлеевой по цене шикарной квартиры Москве
22:05
Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара
21:46
Под Тверью 50-летняя женщина умерла в беседке от переохлаждения
21:39
Журналисты подсчитали все подтасовки в пользу Байдена на президентских выборах в США
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше всего жалко Платона": Шепелеву влепили оплеуху за жизнь напоказ
"Правда под запретом": Карина Мишулина публикует разоблачительные документы об отце и "брате"
История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
Конец игры: Эксперты установили истинную причину смерти Легкоступовой
Экономика
В России изменили порядок получения пособий по безработице

В России изменили порядок получения пособий по безработице

Кабинет министров России изменил порядок получения пособий по безработице. Теперь максимальный размер пособия не будет начисляться по средней зарплате,
прочитано 112 раз

Сообщается, что изменения затрагивают интересы отдельных категорий граждан. Среди них и уволенные из-за сокращения персонала, и женщины в декрете. Так, выплаты могут быть начислены не в первые три месяца после признания гражданина безработным, а в течение всего срока.Нововведения позволят урегулировать остро стоящие вопросы начисления пособий в тех случаях, когда период выплат прерывается или смещается дата его начала. Тогда начисления будут производиться на протяжении всего срока, вне зависимости от переносов и перерывов.

ПО ТЕМЕ

Россиянам сообщили об отмене ряда льгот с 1 апреля

В России предложили выплачивать пособия семьям без детей

Отмечается, что граждане, потерявшие работу, в первые три месяца получат не пособие по безработице, а среднюю зарплату по последнему месту работы. Однако после им не может быть начислено пособие в максимальном размере. В Кабинете министров пояснили, что максимальный размер пособия начисляется с четвертого по шестой месяцы, а позднее 60 процентов заработной платы, "но не более 5000 рублей".

Напомним, недавно в Счетной палате внесли предложение выплачивать пособия и семьям без детей. В случае дефицита денежных средств, им будет выплачиваться социальная поддержка. Подчеркивалось, что размер дефицита денежных средств зачастую серьезно превышает сумму пособия.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: pixabay.com
Автор: 31 марта 2021, 13:51 Источник: "РИА новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Депутаты МГД приняли в первом чтении бюджет столицы на 2020-2022 годы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ушел на взлете в небеса: умершего от сердечного приступа Шевчука похоронили рядом с Гурченко

Большое горе
Шоу-бизнес

"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе

Артист заговорил о сокровенном

Шоу-бизнес

Больше не нужна: бывший жених Бузовой объявил о свадьбе

Теперь он счастлив
Шоу-бизнес

Вечный любовник: 72-летний Леонтьев показал страсть с известной певицей

Пара произвела фурор

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+