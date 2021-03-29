В России предложили выплачивать пособия семьям без детей

Счётная палата России предложила выплачивать социальные выплаты семьям без детей. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кудрин.
Кудрин пояснил, что в государственной поддержке нуждаются не только семьи с детьми, но и другие семьи с низким уровнем доходов. Он добавил, что Счётная палата уже направила правительству предложение выплачивать пособия в зависимости от дефицита семейных доходов. По мнению политика, это поможет справиться с бедностью в стране, передаёт Life.ru.
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