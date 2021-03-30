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Экономика
Эксперт назвал причины низких пенсий в России

Эксперт назвал причины низких пенсий в России

За последние пять лет пенсии выросли более чем на четверть. Разница составила около трех тысяч рублей.
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По состоянию на первое января 2021 года средний размер выплаты составляет чуть меньше 16 тысяч рублей. Эксперты решили выяснить, изменились ли пенсии в реальном выражении, то есть можно ли теперь приобрести на них больше позиций, чем ранее.

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В Сети подсчитали, что пенсионные выплаты росли быстрее, чем средние цены на рынке. Это объясняется тем, что с 2018 года индексация стала повышенной. В ближайшие несколько лет тенденция сохранится. По закону, до 2024 года будет наблюдаться рост пенсий. Через три года сумма выплат в среднем должна достигнуть 20 тысяч рублей.

Важным и широко обсуждаемым вопросом в этой сфере является вопрос о том, по какой причине реальные пенсии растут далеко не у всех. Дело в том, что выплаты не увеличились у тех, кто получали доплаты от государства. Их доход приравнивается к прожиточному минимуму и контролируется, в связи с чем реальный размер не меняется с индексацией. Также этот вопрос затронул и работающих пенсионеров. Помимо пересчета прав в размере около 150 рублей, для них ничего пока не изменилось.

Множество сомнений у пенсионеров и других заинтересованных лиц вызывает и то, что официальные пенсии всегда приблизительно на 15 тысяч выше "настоящих". Эксперт объяснил, что в России проживают люди, у которых до пенсии был более высокий доход, а также некоторые льготные категории. Также люди старше 80-и лет получают в среднем на шесть тысяч больше. Их выплаты и отражаются на официальных данных, повышая среднюю сумму.

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Фото: uwe umstatter / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 09:35 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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