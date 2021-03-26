Кому повысят пенсии в России с 1 апреля

Обнародована информация о том, как вырастут пенсии в России. Кроме того, изменения ждут размера и порядка начисления ряда других социальных пособий и льгот.

От размера социальных пенсий зависят и другие выплаты. Они будут проиндексированы автоматически. Прибавка составит 3,4%.



В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, как самому вычислить сумму увеличения выплат. Надо умножить размер социальной пенсии на коэффициент индексации (1,034).

Социальную пенсию в России могут получать не только пожилые граждане. Она полагается всем льготникам, сообщает Life.ru. Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила, что это нетрудоспособные инвалиды, дети-сироты до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), представители малочисленных народов Севера от 55 и 50 лет. Социальные пенсии в России положены: по старости, по инвалидности и по потере кормильца.

Средний размер выплат после индексации составит 10 183 рубля. При этом важно помнить, что работающие пенсионеры могут параллельно получать только страховую пенсию, социальную же — нет.

Индексация пенсий в России определяется как соотношение уровня прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной сумме за 2019 год (9002 рубля). По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, если у человека социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то он получает социальную доплату.

Изменения ждут с начала следующего месяца и работающих пенсионеров. Особенно тех, кто оказался на "карантинном" больничном. С 1 апреля его действие прекращается.

Новшество ждет и родителей, у которых есть дети от трех до семи лет. С 1 апреля Минтруд при назначении им выплат будет учитывать наличие имущества, а также процентов по вкладам родителей. Помощь может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Также 1 апреля меняется порядок предоставления жилищных субсидий. Люди, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, получат господдержку в прежнем размере на следующие полгода. Подавать заявления и предоставлять нужные документы им не потребуется. Если срок истекает позже, то надо будет подтвердить право на льготу.

Истекает в марте и срок упрощенной регистрации безработных. Прекращают действовать и рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили коронавирус или сильно упали доходы из-за пандемии.